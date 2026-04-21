"Orgullo & Prejuicio": dónde ver la película de 2005 antes de la remake de Netflix
Este 2026, Netflix estrenará una serie sobre el libro de Jane Austen con Emma Corrin y Jack Lowden, pero antes es fundamental ver la película. Los detalles.
Hay amores que no caducan y diálogos que, a pesar de tener más de dos siglos, siguen sonando como verdades absolutas en la intimidad de quien los lee. Jane Austen no escribió simplemente una novela de costumbres; diseñó el mapa definitivo del deseo, la clase social y el prejuicio. Por eso, el anuncio de que Netflix estrenará este 2026 una nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio en formato de serie despertó tanto entusiasmo como una lógica cuota de recelo.
La apuesta es ambiciosa: una miniserie de seis episodios protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden. En un mundo saturado de romances cínicos y encuentros fugaces, volver a la lentitud de los Bennet es un acto de rebeldía. Pero antes de sumergirnos en esta nueva mirada, existe un paso obligatorio, un ritual cinematográfico que ningún amante del género debería saltear.
El ritual previo: por qué la versión de 2005 es imprescindible
Aunque la serie de 1995 con Colin Firth es un tesoro para los puristas, la película de 2005 dirigida por Joe Wright logró algo que pocas veces se ve: capturar la "mugre" y la vitalidad de la era de la Regencia sin perder la elegancia. Con Keira Knightley como una Elizabeth Bennet eléctrica y Matthew Macfadyen encarnando a un Mr. Darcy cuya vulnerabilidad se siente en cada silencio, esta adaptación se convirtió en un ícono cultural.
Antes de que Emma Corrin aporte su mirada —posiblemente más moderna y disruptiva tras su paso por The Crown—, es fundamental revisitar la película de Wright. Es en ese film donde entendemos que el amor no se trata solo de palabras, sino de la tensión en una mano que se retira tras un roce fortuito o de una caminata bajo la lluvia en los campos de Derbyshire.
¿Dónde ver "Orgullo y Prejuicio" de 2005?
Para aquellos que deseen refrescar la memoria o dejarse conmover por primera vez, la película protagonizada por Knightley y Macfadyen está disponible en el catálogo de HBO Max. Es el preámbulo perfecto para analizar qué tan alto dejaron la vara para la nueva producción de Netflix.
El desafío de Netflix para 2026
Estrenar una serie de seis capítulos le otorga a la plataforma una ventaja que el cine no tiene: tiempo. El riesgo, sin embargo, es caer en la sobreexplicación o en una modernización forzada que rompa el encanto de la contención emocional que Austen dominaba. Emma Corrin tiene el carisma necesario para ser una Lizzy inteligente y aguda, mientras que Jack Lowden hereda el peso de un Darcy que debe convencer sin necesidad de artificios.
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