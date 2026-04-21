"Orgullo & Prejuicio": dónde ver la película de 2005 antes de la remake de Netflix

Hay amores que no caducan y diálogos que, a pesar de tener más de dos siglos, siguen sonando como verdades absolutas en la intimidad de quien los lee. Jane Austen no escribió simplemente una novela de costumbres; diseñó el mapa definitivo del deseo, la clase social y el prejuicio. Por eso, el anuncio de que Netflix estrenará este 2026 una nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio en formato de serie despertó tanto entusiasmo como una lógica cuota de recelo.