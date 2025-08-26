"Orgullo & Prejuicio" tendrá su reestreno en cines por los 20 años de su lanzamiento

image

"Orgullo y Prejuicio" regresa a la pantalla grande por su 20 aniversario

Para celebrar las dos décadas de este clásico moderno y uno de los más inteligentes jamás creados, "Orgullo y Prejuicio" tendrá un reestreno especial en pantalla grande en Argentina. La magia de Elizabeth y Darcy volverá a los cines el próximo 2 de octubre, una oportunidad única para revivir en todo su esplendor este romance que ha enamorado a generaciones enteras.