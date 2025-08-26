¿Se va o se queda? Santiago del Moro rompió el silencio sobre su salida de Telefe

Con estas palabras, dejó en claro no solo su permanencia en Telefe, sino también su enfoque en los nuevos proyectos que el canal tiene en agenda, consolidando su posición como una de las figuras centrales de la programación del canal de las pelotitas.

El rumor había generado expectativas sobre lo que podría haber sido una de las renuncias más resonantes del año en la televisión argentina, ya que Santiago del Moro ha sido durante varias temporadas la cara visible del reality más famoso del mundo, consolidando su perfil mediático y su relación con el público.

La confirmación de su continuidad, en cambio, pone punto final a las especulaciones y permite que la atención se centre en los próximos pasos de su carrera y en la nueva temporada de Gran Hermano, uno de los programas de mayor convocatoria del canal.

santiago del moro gran hermano.jpg