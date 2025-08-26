¿Se va o se queda? Santiago del Moro rompió el silencio sobre su salida de Telefe
El conductor se encargó de abordar su posible salida del canal de las pelotas a través de sus redes sociales. Enterate acá qué dijo el conductor.
En las últimas horas, se generó un fuerte revuelo en los medios argentinos por rumores que vinculaban a Santiago del Moro con una posible renuncia a Telefe, tras varias temporadas al frente del exitoso reality Gran Hermano. Ante la proliferación de versiones y consultas de sus seguidores, el conductor decidió salir a aclarar la situación y poner fin a las especulaciones que circulaban en redes y programas de televisión.
Si bien se desconoce el origen exacto del rumor, la periodista Paula Varela fue la primera en mencionarlo en Intrusos (América TV), lo que rápidamente derivó en una reproducción masiva de la información en distintos medios digitales y tradicionales. Frente a este contexto, Del Moro decidió comunicarse directamente con su público: "No es así. Nada que ver", aseguró de manera contundente, disipando cualquier duda sobre su continuidad en el canal.
Además, Santiago aprovechó su cuenta de Instagram para reforzar su mensaje y anticipar lo que se viene: "A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano ‘Generación Dorada’".
Con estas palabras, dejó en claro no solo su permanencia en Telefe, sino también su enfoque en los nuevos proyectos que el canal tiene en agenda, consolidando su posición como una de las figuras centrales de la programación del canal de las pelotitas.
El rumor había generado expectativas sobre lo que podría haber sido una de las renuncias más resonantes del año en la televisión argentina, ya que Santiago del Moro ha sido durante varias temporadas la cara visible del reality más famoso del mundo, consolidando su perfil mediático y su relación con el público.
La confirmación de su continuidad, en cambio, pone punto final a las especulaciones y permite que la atención se centre en los próximos pasos de su carrera y en la nueva temporada de Gran Hermano, uno de los programas de mayor convocatoria del canal.
