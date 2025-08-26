Ricardo Arjona es furor en Miami tras agotar tres funciones en tiempo récord: ¿cuándo viene a la Argentina?

El fenómeno Ricardo Arjona no se detiene y Miami es prueba de ello. El reconocido cantautor guatemalteco agotó en tiempo récord las entradas para los recitales previstos el 2, 3 y 6 de abril de 2026 en el Kaseya Center, uno de los escenarios más importantes de la ciudad, y debió anunciar un show extra para el 5 de abril. Los tickets estarán disponibles a partir del martes 27 de agosto a las 10 de la mañana a través de la plataforma oficial www.ticketmaster.com