Ricardo Arjona es furor en Miami tras agotar tres funciones en tiempo récord: ¿cuándo viene a la Argentina?
El cantautor guatemalteco suma un show extra en el Kaseya Center, tras colgar el cartel de localidades agotadas para abril de 2026.
El fenómeno Ricardo Arjona no se detiene y Miami es prueba de ello. El reconocido cantautor guatemalteco agotó en tiempo récord las entradas para los recitales previstos el 2, 3 y 6 de abril de 2026 en el Kaseya Center, uno de los escenarios más importantes de la ciudad, y debió anunciar un show extra para el 5 de abril. Los tickets estarán disponibles a partir del martes 27 de agosto a las 10 de la mañana a través de la plataforma oficial www.ticketmaster.com
Este triple “sold out” confirma una vez más el magnetismo que despierta Arjona, quien con su tour Lo Que el Seco No Dijo - La Gira viene cosechando una respuesta inmediata y masiva del público latino en cada ciudad donde se presenta. Se trata de una propuesta que no sólo genera una avalancha de ventas, sino que además se instaló como uno de los espectáculos más esperados del próximo año en Estados Unidos y América Latina.
Para muchos, este éxito no se explica únicamente por la fidelidad de sus fanáticos, sino porque Arjona logró consolidarse como un artista que, en tiempos dominados por el consumo rápido de canciones virales, sigue apostando a “la música con contenido”, como lo señalan sus seguidores. “A pesar de las modas, él se mantuvo fiel a lo que sabe hacer y lo defiende”, destacan quienes celebran que su estilo siga vigente frente a las tendencias pasajeras.
El anuncio en Miami llega apenas unas semanas después de otro hito de su carrera: el histórico doblete en el Madison Square Garden de Nueva York, donde el 11 y 12 de febrero de 2026 también colgó el cartel de localidades agotadas. Ese logro ratificó el alcance internacional de su propuesta y dejó en claro que la gira se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del año entrante.
Si bien todavía no hay novedades respecto de una posible presentación en la Argentina, los fanáticos y fanáticas del intérprete de "Señora de las cuatro décadas" aguardan ansiosos por un anuncio que podría llegar en cualquier momento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario