Oriana Sabatini salió al cruce de rumores de embarazo: "Depresión y atracones"

“Imaginen que no está embarazada y le reabren todos sus traumas,” escribió una usuaria en respuesta a una fotografía donde Oriana aparecía con ropa suelta. Ante esto, la cantante no dudó en responder con sinceridad: “¿Se imaginan que, efectivamente, no estoy embarazada y esa solo sea una foto mía en un periodo de depresión y atracones?”

En 2020, Oriana confesó haber sufrido anorexia y bulimia desde los 14 años mediante un impactante mensaje en redes sociales, comprometiéndose desde entonces a generar conciencia sobre los trastornos alimenticios. Por otro lado, Catherine Fulop, madre de Oriana, compartió en Instagram imágenes de las festividades navideñas que la familia pasó en Roma, donde residen los recién casados.

La elección de la cantante de lucir prendas más holgadas, contrastando con su estilo habitual de ropa ajustada, captó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular que podría estar ocultando un embarazo. No obstante, Oriana dejó claro que su prioridad en este momento es su salud y bienestar emocional.

La respuesta de Oriana Sabatini a los rumores de embarazo

