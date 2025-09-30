Tiziana Sabatini y su entusiasmo tras la noticia del embarazo de su hermana Oriana

Oriana Sabatini confirmó que está embarazada: el tierno video junto a Paulo Dybala

La historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala tiene, ahora, un nuevo capítulo: ambos confirmaron a través de sus redes sociales que serán padres por primera vez. Con un tierno video donde se ve la primera ecografía y sus reacciones a las imágenes de su hijo, la artista y el futbolista inundaron de emoción a los internautas de Instagram.

"Primer posteo de nosotros tres", escribió la cantante, con emojis de amor, lo que generó la inmediata reacción de sus seguidores y amigos de la red.

Oriana y Paulo esperan su primer hijo

Como era de esperarse, la noticia no tardó en viralizarse, luego de que la artista posteara en la tarde de este martes.

Mirá el video:

video oriana dybala bebé