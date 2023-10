Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron su compromiso: "Para siempre"

El posteo con el que Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron su compromiso

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ORIANA (@orianasabatini)

Después de cinco años de novios y convivencia en Italia, la cantante y el delantero de la Roma y la Selección argentina decidieron dar el si. Los seguidores enloquecieron con con el posteo y los felicitaron.

Una de ellas fue la mamá de Oriana, Catherine Fulop, quien no pudo ocultar su emoción y comentó: “Los amoooooooo”.

La cantante había ya contado públicamente su deseo de casarse con Dybala. Durante una entrevista en América dijo "Él sueña con ser padre y yo con el casamiento” y reveló: “Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”.

Sabatini y Dybala se conocieron en 2018. Su primeras charlas fueron por Instagram. Oriana confesó que tuvo que preguntarle a sus amigas quién era el chico que le mandaba mensajes porque no lo conocía.

Dybala venía de separarse de Antonella Cavalieri y Oriana de Julián Serrano. Las charlas virtuales se llevaron a una cena en la que el flechazo entre ambos fue casi instantáneo.

Después de salir durante varios meses, Paulo invitó a Oriana a mudarse a Italia con él. La pandemia los encontró transitando su segundo año de convivencia, fueron unos de los primeros argentinos famosos que contaron que se contagiaron. Transitaron juntos la enfermedad y del encierro salieron fortalecidos.