Owin presenta "Es la que va Remix", junto a los productores del momento del RKT

Considerados como los productores del momento, revelación del RKT argentino, Tuti dj y Pereira Remix vienen marcando un antes y un después en la manera de producir y presentar shows en vivo, incorporando innovaciones sonoras, visuales y performáticas que redefinen el formato del género. En esta nueva versión se suman ElAggume, MC Tota, Luam, Ezequiel Matthysse, logrando una colaboración explosiva que conecta generaciones, estilos y culturas en un solo tema.

Con este lanzamiento, “Es La Que Va Remix” se posiciona como uno de los grandes regresos del año, celebrando las raíces del reggaetón argentino y proyectando su evolución hacia el futuro.