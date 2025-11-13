Owin presenta "Es la que va Remix", junto a los productores del momento del RKT
El cantante se unió a Tuti DJ y Pereira Remix para reversionar un clásico del género urbano y convertirlo en el tema del verano.
El movimiento urbano argentino vuelve a encenderse con el regreso de Owin, La Voz del Perreo, quien después de seis años de inactividad musical, presenta “Es La Que Va Remix” junto a los productores del momento, Tuti DJ y Pereira Remix.
La nueva versión revive uno de los clásicos más importantes del género urbano nacional y marca un nuevo capítulo en la historia del reggaetón hecho en Argentina.
Reconocido como uno de los primeros artistas argentinos en hacer reggaetón cuando aún no existía una industria urbana local, Owin fue pionero en abrir camino para una generación que hoy domina la escena. Con colaboraciones junto a artistas internacionales de Puerto Rico, Colombia y Chile, se consolidó como un referente del sonido latino desde el sur del continente.
Su regreso con “Es La Que Va Remix” representa una reivindicación de esa trayectoria, fusionando experiencia, talento y visión actual. Originalmente lanzado en 2014, “Es La Que Va” se convirtió en un himno de los comienzos del género, una de las primeras canciones en fusionar el turreo argentino con el perreo puertorriqueño, anticipando un sonido que años después dominaría la escena global.
Ahora, bajo la dirección musical de Tuti DJ y Pereira Remix, la canción renace con una energía totalmente renovada y una producción de nivel internacional.
Considerados como los productores del momento, revelación del RKT argentino, Tuti dj y Pereira Remix vienen marcando un antes y un después en la manera de producir y presentar shows en vivo, incorporando innovaciones sonoras, visuales y performáticas que redefinen el formato del género. En esta nueva versión se suman ElAggume, MC Tota, Luam, Ezequiel Matthysse, logrando una colaboración explosiva que conecta generaciones, estilos y culturas en un solo tema.
Con este lanzamiento, “Es La Que Va Remix” se posiciona como uno de los grandes regresos del año, celebrando las raíces del reggaetón argentino y proyectando su evolución hacia el futuro.
