Pablo Alarcón: "Me vinieron a buscar para matarme"

En el programa Right Now con Julieta Camaño en C5N, Alarcón se refirió a la realidad que viven los jóvenes actores actualmente y confesó que "antes era más fácil". "Ahora no hay trabajo y han aparecido actores de verdad y que se preparan", advirtió el artista también recordado por su papel en "Por siempre mujercitas" junto a Pablo Rago.