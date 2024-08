Pablo Alarcón, de militar a Javier Milei a gastar los ahorros para no morir de hambre

Durante el mes de mayo, Alarcón sufrió un grave problema de salud por el que debió pasar dos meses y medio internado. Su cuadro arrancó con una neumonía bilateral, pero luego siguió con una operación a corazón abierto. La encargada de informar sobre su estado en ese momento fue Claribel Medina, la madre de sus hijas Antonella y Agostina.

pablo alarcon

Actualmente, se encuentra bien de salud y contó cómo se dio la secuencia: "Empezó un día en el que sentí una suerte de flojera en todo el cuerpo. Estaba paseando a los perros y no tenía fuerza para seguir, así que tuve que sentarme en una maceta. La cosa es que regresé a casa, fui a ver a un médico y, en principio, me dijo que era un resfrío o una gripe fuerte. Así que me recetó unos medicamentos y me recomendó que hiciera reposo. Yo pensé que era algo sin importancia. Pero a la noche me empecé a sentir mal...".

"Ahí llamé a urgencias y me llevaron primero al Hospital Tornú, donde me atendieron muy bien. Y después llamé a la emergencias de la Obra Social de Actores y me llevaron al IMAC, una clínica muy bien puesta. Entonces me dijeron que tenía una neumonía y que, además, tenía un problema en el corazón que había que atender de inmediato. Vieron que tenía una válvula obstruida, por lo que me tenían que hacer un by pass. Y yo de repente me encontré con todo eso", siguió contando.

El actor tuvo que ser operado a corazón abierto y confesó cómo tomó semejante momento: "La verdad es que no fue una muy buena noticia, pero dije: 'opérenme'. Ya estaba ahí, no podía irme a casa como si nada hubiera pasado. No era algo que yo pudiera dilatar para más adelante. Así que no fue nada grato, pero es una situación que nos puede pasar a todos así que tenía que hacerle frente", indicó.

Próximamente, el actor se lanza en una nueva aventura con su obra "Pan y circo, poco pan y mucho circo", que según comentó "se trata de un espectáculo político, que habla de la responsabilidad que nos cabe a nosotros, los ciudadanos, por elegir a ladrones para que nos dirijan".

Y agregó: "Es una comedia musical que narra las contingencias que hemos pasado hasta el año 2023", lanzó.

Cómo vive Pablo Alarcón la crisis económica del país

En torno a la terrible recesión de Milei aseguró: "Yo no tengo ningún plan ni fui indemnizado por haberme tenido que ir del país. Así que vivo de mi jubilación, pero no me alcanza. Y uso mis ahorros, que cada vez son menos".

Y confesó: "Cuando yo voy a la verdulería, no compro un kilo de tomates, un kilo de cebollas y un kilo de papas. Pido dos tomates, una cebolla y tres papas, por ejemplo. Lo que hace la gente normal", detalló.

"Yo tengo la suerte de tener mi casa y un pequeño ahorro que me permite sobrellevar esto. Pero, si no, estaría en La Casa del Teatro, que por suerte ahora me enteré de que le conectaron el gas", continuó manifestando.

Para cerrar, sostuvo: "Me da tristeza, porque estamos en un país saqueado y empobrecido por gobiernos corruptos, a los que lo único que les interesa es robar. No hace falta más que mirar las noticias del día, ¿no? Lo de Alberto Fernández es un caso, pero hay miles de funcionarios que han metido la mano. Y nosotros somos los responsables de eso porque los votamos".