Pablo Alborán lanzó "KM0", su séptimo álbum de estudio: escuchalo
El cantante español presentó nuevo material que marca el inicio de una nueva etapa creativa, caracterizada por la introspección, la honestidad y una renovada libertad artística.
Pablo Alborán presenta ‘KM0’ su esperado séptimo álbum de estudio, ya disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico a través de las tiendas oficiales y la web oficial de Pablo Alborán.
Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa para el artista malagueño, caracterizada por la introspección, la honestidad y una renovada libertad artística.
En KM0, Alborán asume la autoría de todas las canciones y la producción y arreglos de la mayoría de ellas, consolidando su madurez musical. El álbum reúne 14 temas y 4 bonus tracks que exploran una amplia paleta de estilos, desde el country/folk en “Vámonos de aquí” hasta ritmos de salsa en “La Vida Que Nos Espera” o merengue en “Si te quedas”. Este trabajo destaca por su sonido orgánico, letras sinceras y un enfoque contemporáneo que combina raíz y vanguardia. El álbum incluye colaboraciones con artistas de primer nivel, como Vicente Amigo en “Planta 7” o Ana Belén en “Inciso”, aportando una dimensión emocional y generacional al proyecto.
“Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo”, declara el artista.
“Este disco es mi nuevo punto de partida, un agradecimiento a todos los que me han acompañado hasta aquí. Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. Mi vida se basa en preguntarle al espejo quién soy realmente. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo.” menciona el artista.
Hoy en el día del lanzamiento del álbum, Pablo Alborán será uno de los grandes protagonistas de los Premios 40, celebrados en Valencia, donde además de ofrecer una actuación especial con canciones de KM0 y donde está nominado a “Mejor Artista” y “Mejor Video Musical” por “Vámonos de aquí”.
