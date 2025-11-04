Maxi Espíndola y Fran Rizzaro, sobre su canción "Nada es lo mismo": "Nació de una conexión muy genuina”

“Con Nada es lo mismo pasó algo especial: la hicimos casi en una tarde, fluyó todo y los dos sentimos que teníamos que sacarla juntos”, siguió diciendo Fran.

Una conexión genuina

“A veces te juntás con alguien y las canciones terminan siendo más del estilo de uno o del otro. En este caso, fue muy natural, compartimos la misma esencia y la canción nos representaba a los dos”, explica Rizzaro.

La colaboración se consolidó en el estudio, con una dinámica de trabajo relajada pero exigente. “Yo tenía una idea chiquita de la intro —recuerda Fran— y cuando se la mostré a Maxi, enseguida se copó. Enseguida empezamos a laburar y al rato la canción ya estaba casi lista.”

Cuando se les pregunta qué aportó cada uno a la canción, los elogios aparecen sin filtro.

“Maxi tiene una vibra muy melódica, una energía luminosa. Es un cantante con aura, y la canción tiene eso: partes muy lindas, positivas, con buena vibra. Trajo esa esencia festiva que se siente en el tema”, dice Fran.

“Fran también tiene una forma de encarar las canciones muy auténtica. Los dos somos exigentes, y eso se nota en el resultado final”, agrega Maxi entre risas.