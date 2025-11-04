Maxi Espíndola y Fran Rizzaro, sobre su canción "Nada es lo mismo": "Nació de una conexión muy genuina”
Los artistas unieron sus voces en una colaboración única. En diálogo con minutouno.com contaron cómo surgió el tema y qué los une dentro y fuera del estudio.
Maxi Espíndola y Fran Rizzaro presentaron su nueva colaboración, “Nada es lo mismo”, una canción que fusiona sus universos musicales y que ya conquistó a sus seguidores.
Entre anécdotas de estudio, elogios mutuos y una complicidad evidente, contaron en diálogo con minutouno.com cómo nació el tema, qué representa para cada uno y cómo vivieron el proceso creativo de un trabajo que —según sus propias palabras— los hizo disfrutar como amigos antes que como colegas.
La canción y su origen
“Es una canción hermosa que empezó a tomar forma y ya tenía un vibe muy especial”, cuenta Maxi. “Es muy loco porque la gente comenta que tiene una energía linda, pero en realidad la letra es re triste", agregó.
El proyecto nació de una serie de encuentros creativos que los artistas compartieron meses atrás. “Nos conocíamos por amigos en común y empezamos a juntarnos a escribir. Conectamos de una manera increíble, nos hicimos muy amigos y salieron varias canciones”, agrega Fran.
“Con Nada es lo mismo pasó algo especial: la hicimos casi en una tarde, fluyó todo y los dos sentimos que teníamos que sacarla juntos”, siguió diciendo Fran.
Una conexión genuina
“A veces te juntás con alguien y las canciones terminan siendo más del estilo de uno o del otro. En este caso, fue muy natural, compartimos la misma esencia y la canción nos representaba a los dos”, explica Rizzaro.
La colaboración se consolidó en el estudio, con una dinámica de trabajo relajada pero exigente. “Yo tenía una idea chiquita de la intro —recuerda Fran— y cuando se la mostré a Maxi, enseguida se copó. Enseguida empezamos a laburar y al rato la canción ya estaba casi lista.”
Cuando se les pregunta qué aportó cada uno a la canción, los elogios aparecen sin filtro.
“Maxi tiene una vibra muy melódica, una energía luminosa. Es un cantante con aura, y la canción tiene eso: partes muy lindas, positivas, con buena vibra. Trajo esa esencia festiva que se siente en el tema”, dice Fran.
“Fran también tiene una forma de encarar las canciones muy auténtica. Los dos somos exigentes, y eso se nota en el resultado final”, agrega Maxi entre risas.
