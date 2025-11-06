Pedro Aznar presentó su nuevo EP '"La hora de la infamia"
El consagrado artista presentará parte de este material en su show en Buenos Aires el próximo 8 de noviembre.
Pedro Aznar sorprende a su público con el lanzamiento de su nuevo EP “La hora de la infamia” en el que incluye 4 canciones atrapantes. “Libertad”, es el corte que abre puertas a este emocionante material.
El cantautor argentino contó con invitados como la banda uruguaya Agarrate Catalina. Juntos fusionaron estilos, generaciones y fronteras en una de las canciones que conforman este esperado estreno.
Cuando un artista toca el pulso de su momento histórico y lo refleja con claridad nace algo memorable, que perdura y reverbera hacia el futuro. No es la primera vez que Pedro Aznar plasma obras que retratan la realidad con esa contundencia. Desde hace más de 30 años, canciones como “Déjame entrar", “Los chicos de la calle”, “Muñequitos de papel”, “Dicen que dicen”, “Tango putain”, “La Trampa” y “Corpoland” dan testimonio de ello.
El EP “La hora de la infamia” es una nueva muestra de esa potencia expresiva. Sus 4 canciones interpelan desde distintos ángulos un presente minado de posverdad, fractura social, propaganda e inhumanidad. En un mundo que se debate con oscuridades que riman con las de hace un siglo, su voz se levanta fuerte y clara.
Palpitando su show en el Teatro Ópera el día 8 de noviembre donde tendrá una cita inolvidable junto a su público en la celebración el volumen 2 de sus 50 años de trayectoria en una noche única donde ofrecerá un repertorio colmado de grandes éxitos y sumará este nuevo material en el que promete volver a dejar huella.
Las entradas para ser parte de este memorable concierto junto a Pedro, en uno de los recintos más emblemáticos del país, se pueden adquirir a través de Ticketek.com.ar con todos los medios de pago.
El consagrado artista recientemente estuvo presente junto a David Lebón en el Festival Cordillera, uno de los más reconocidos de Colombia en una unión emocionante en el marco de “Serú Girán x Lebón y Aznar”. Dos legendarios y queridos artistas representando nuestro país y nuestra música arriba del escenario nuevamente ante miles de personas uniendo generaciones en un concierto lleno de emoción y recuerdos que siguen más latentes que nunca.
Durante esta presentación, tuvieron como invitado especial a Carlos Vives. El reconocido cantautor colombiano subió al escenario para cantar junto Pedro y David “Esperando nacer” en un emotivo homenaje a la banda argentina que todos guardamos en el corazón.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario