Pedro Aznar presentó su nuevo EP '"La hora de la infamia"

Las entradas para ser parte de este memorable concierto junto a Pedro, en uno de los recintos más emblemáticos del país, se pueden adquirir a través de Ticketek.com.ar con todos los medios de pago.

El consagrado artista recientemente estuvo presente junto a David Lebón en el Festival Cordillera, uno de los más reconocidos de Colombia en una unión emocionante en el marco de “Serú Girán x Lebón y Aznar”. Dos legendarios y queridos artistas representando nuestro país y nuestra música arriba del escenario nuevamente ante miles de personas uniendo generaciones en un concierto lleno de emoción y recuerdos que siguen más latentes que nunca.

Durante esta presentación, tuvieron como invitado especial a Carlos Vives. El reconocido cantautor colombiano subió al escenario para cantar junto Pedro y David “Esperando nacer” en un emotivo homenaje a la banda argentina que todos guardamos en el corazón.