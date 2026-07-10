Murió Rodolfo Pousá: periodista y ex titular de Télam

Su primera designación ocurrió en el año 2000, bajo el gobierno de la Alianza. Años más tarde, retomó la conducción de la agencia durante la gestión de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Esta última etapa en la presidencia estuvo marcada por una profunda reconfiguración administrativa de la empresa estatal, la realización de denuncias judiciales por presuntas irregularidades de gestiones anteriores y diversos conflictos públicos y críticas por parte del gremio de prensa (SiPreBA) en torno al manejo de los recursos.