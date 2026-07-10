A qué hora llegan las lluvias al AMBA este sábado: clima complicado para ver a la Selección Argentina

La jornada comenzará fresca, con una mínima de 8°C y neblinas aisladas en las áreas suburbanas. Hacia el mediodía, el panorama mejorará gracias a la presencia del sol y a los vientos del norte. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 13°C, lo que mantendrá el ambiente agradable, mientras que por la noche la temperatura bajará de forma gradual para cerrar el fin de semana sin precipitaciones.