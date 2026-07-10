A qué hora llegan las lluvias al AMBA este sábado: clima complicado para ver a la Selección Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias para la mañana y la noche, justo el día en que el equipo de Scaloni juega los cuartos del Mundial 2026.
Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un breve alivio en las temperaturas, el buen clima durará poco: se viene un regreso inminente de lluvias y tormentas que afectará los planes para este fin de semana largo por el Día de la Independencia.
El mal tiempo coincidirá justo con el partido en el que la Selección Argentina buscará el pase a semifinales del Mundial 2026 frente a Suiza. Ante este pronóstico, las autoridades ya emitieron una serie de recomendaciones y medidas de prevención para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA este sábado
Con un termómetro oscilando entre los 9°C y 15°C, las lluvias llegarán a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante la madrugada y la noche. Cabe señalar que todo el día estará nublado e inestable, pero el aliento argentino calentará los hogares en una jornada mundialista que mantendrá a todos nerviosos.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
El pronóstico para el domingo después de las lluvias del viernes y sábado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con muy buen tiempo y condiciones ideales para realizar actividades al aire libre en el AMBA.
La jornada comenzará fresca, con una mínima de 8°C y neblinas aisladas en las áreas suburbanas. Hacia el mediodía, el panorama mejorará gracias a la presencia del sol y a los vientos del norte. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 13°C, lo que mantendrá el ambiente agradable, mientras que por la noche la temperatura bajará de forma gradual para cerrar el fin de semana sin precipitaciones.
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