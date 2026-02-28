Pablo Heredia se refirió a su relación con Milett Figueroa y dejó una frase filosa: "Era..."
El actor se refirió en Bondi Live a su pasado amoroso con la actual pareja de Marcelo Tinelli.
Aunque lleva años instalado en Perú y mantiene un perfil bajo, Pablo Heredia volvió a captar la atención mediática tras una entrevista en Bondi Live, donde repasó distintos capítulos de su vida, incluido su recordado vínculo con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli.
Durante la conversación, el actor habló sobre sus preferencias sentimentales y aseguró que prioriza la inteligencia, la espiritualidad y la atracción física. Esa descripción motivó a Pepe Ochoa a preguntarle por la modelo peruana, momento en el que Heredia respondió entre risas: “Milett negó que estuvo conmigo, creo”.
Con tono distendido, evocó que su relación salió a la luz en el ciclo peruano El Valor de la Verdad, donde los participantes debían responder con honestidad para continuar en competencia.
Además, explicó que en el país vecino es habitual que la prensa capture a los famosos en situaciones cotidianas —lo que allí denominan “ampay”— y recordó que fue fotografiado en reiteradas ocasiones junto a la modelo, lo que dejó en evidencia el romance. “Me gustó mucho Milett, la quería mucho… fuimos muy amigos”, afirmó, aunque señaló que no retomaría la relación porque considera que las etapas que no prosperan deben cerrarse.
Uno de los pasajes más comentados surgió cuando le mencionaron que Figueroa había asegurado que Tinelli fue su primer novio argentino. Con ironía, el actor respondió: “Yo soy argentino. En el 2016 también era argentino”.
Antes de finalizar, dejó una reflexión que alimentó las interpretaciones sobre su historia con la modelo: “A lo mejor tengo residencia peruana y bueno, no cuenta. Es un gris. Punto para Milett”.
