Pablo Heredia se refirió a su relación con Milett Figueroa y dejó una frase filosa: "Era..."

Además, explicó que en el país vecino es habitual que la prensa capture a los famosos en situaciones cotidianas —lo que allí denominan “ampay”— y recordó que fue fotografiado en reiteradas ocasiones junto a la modelo, lo que dejó en evidencia el romance. “Me gustó mucho Milett, la quería mucho… fuimos muy amigos”, afirmó, aunque señaló que no retomaría la relación porque considera que las etapas que no prosperan deben cerrarse.