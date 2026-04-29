Pablo Lescano y Cecilia Calafell se separaron tras más de dos décadas juntos
La mujer confirmó el final de su relación con un mensaje en redes que refleja un cierre profundo y una nueva etapa personal.
Después de más de veinte años de historia juntos e hijos de por medio, Pablo Lescano y Cecilia Calafell decidieron tomar caminos separados. La noticia generó impacto entre los seguidores de Damas Gratis y en el entorno del músico, ya que se trataba de una de las parejas más consolidadas del ambiente tropical.
Si bien los rumores venían circulando desde hacía semanas, fue la propia Cecilia quien terminó de confirmar la ruptura a través de sus redes sociales, al responder de manera directa a una seguidora en Instagram. Además, publicó un mensaje que funcionó como una especie de cierre emocional de esta etapa de su vida.
“Hay momentos que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo. Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser. Hay momentos donde nuestra propia existencia nos pide cambio, los hijos crecen y vuelan y quedas vos solita con tus luces y tus sombras”, expresó en el posteo.
En ese mismo mensaje, también hizo referencia a su rol como madre y al momento personal que atraviesa: “Amo haber sido mamá joven y experimentar lo mejor que me dio la vida, dos hijos hermosos que amo y me acompañarán eternamente y con 44 años poder replantear mi vida. Trabajar en mi, en mis prejuicios y mi rigidez que fue tan útil para esa estructura familiar pero hoy ya no la necesito”.
Para cerrar su contundente descargo, dejó una reflexión que resume el momento que está viviendo: “La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir”.
De esta manera, la separación queda confirmada en términos definitivos, con un mensaje que combina introspección, aprendizaje y la decisión de encarar una nueva etapa.
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