Paco Amoroso sufrió un accidente durante un show en México y terminó en el hospital: el video

A través de su cuenta de Instagram, Paco subió dos imágenes en el hospital y un video en el que se puede ver cómo fue la dura caída del escenario.

"Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. ¡¡¡Gracias CDMX, estuvo increíble!!! Esto sigue", escribió el reconocido artistas en el epígrafe de la publicación de su red social, que rápidamente cosechó millones de "likes" y comentarios con cálidas palabras.

"No, amigo. Te hiciste vergoncha", comentó Ca7riel en el posteo. Natalia Oreiro, Conociendo Rusia, Celeste Cid, Carla Quevedo, Humberto Tortonesse y Juliana Gattas, entre famosos, también le escribieron palabras de aliento al músico, que por suerte no sufrió ningún daño grave y podrá continuar con la agenda que tienen en medio de su exitoso año musical.

Cómo viene la gira de Paco Amoroso y Ca7riel

El dúo tiene programadas más presentaciones en México antes de partir rumbo a Europa, donde harán shows en Madrid, Londres, Berlín y Bruselas.

La gira “Baño María” de Paco Amoroso y Ca7riel representa un hito importante en su carrera. Con una propuesta que mezcla rap, trap, funk y rock, el dúo ha conquistado un público diverso y ha logrado posicionarse como una de las propuestas más frescas y originales de la escena musical.

Los cantantes vienen de tener una enorme repercusión con su Tiny Desck, donde se convirtieron en los músicos más vistos de este segmento de YouTube en donde los artistas se presentan en una versión acústica y reducida de su repertorio.