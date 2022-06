La advertencia de Kevin Bacon a una hamburguesería argentina que usó su nombre

En la fachada no solo sobresalía el nombre del actor, sino que también usaban su cara para el logo.

Kevin Bacon, sorprendido, comentó: "Mirá, claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto. No es una buena foto, es una cara de payaso".

Jimmy Kimmel bromeó al respecto y le comentó: "Así es como sabés que sos famoso"; pero el actor fue tajante y su respuesta trajo una seguidilla de consecuentes inesperadas.

"Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo", dijo entre risas el protagonista de “Footloose”.

