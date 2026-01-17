La tierna dedicatoria de Martín Pepa a Pampita en su cumpleaños: "Reina"

Saludo de Puli de Maria a Pampita

Otra de las muestras de afecto llegó de parte de Barby Franco, quien recurrió a un collage de imágenes que repasan distintos momentos compartidos con Pampita, tanto en eventos públicos como en instancias más personales.

En las fotos se las observa juntas en galas, celebraciones, programas de televisión y también en la playa, siempre sonrientes y demostrando una fuerte conexión. El posteo estuvo acompañado por un mensaje emotivo: “¡Feliz cumple a la mujer más maravillosa y fuerte que conozco! Te admiramos y te amamos, Pampita”.