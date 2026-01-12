El Kun Agüero habló del escándalo con Pampita en Punta del Este: qué dijo

El exfutbolista de Independiente reconoció haber estado al tanto de todo lo que se decía en los medios y las redes sociales, pero insistió en que los hechos fueron distorsionados. Para reforzar su postura, reveló detalles de la buena sintonía que reina entre ambos: “Leí todo lo que dijeron lo de los fuegos artificiales pero nada que ver. Nunca pasó nada y fuimos a comer a su casa y todo bien. Es más, me regalaron un presente, o sea todo de diez pero alguien habrá dicho que se quejaron los vecinos y la ligué yo”.