El Kun Agüero habló del escándalo con Pampita en Punta del Este: qué dijo
Luego de que se hiciera oficial que la modelo y el ex deportista discutieron en Uruguay, el Kun rompió el silencio sobre lo que pasó. Los detalles.
El inicio del 2026 trajo consigo uno de los rumores más comentados de la temporada veraniega en Uruguay. Las versiones que circulaban con fuerza indicaban que la convivencia en la exclusiva zona de José Ignacio se había vuelto insostenible entre dos de los vecinos más famosos: Sergio "Kun" Agüero y Carolina "Pampita" Ardohain. Según los trascendidos que cobraron relevancia en programas de espectáculos, el exfutbolista habría estallado de furia contra la modelo debido al uso excesivo de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo.
Ante el revuelo mediático que generó esta supuesta guerra vecinal, el exjugador de la Selección Argentina decidió terminar con las especulaciones. En una charla con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live, el Kun se mostró tajante y desmintió cualquier tipo de rispidez con la conductora. Lejos de la imagen de un hombre enojado por los ruidos molestos, Agüero utilizó su espacio para aclarar que la relación con Pampita y su entorno es, en realidad, de lo más cordial.
El descargo del Kun Agüero con humor y aclaraciones directas
Durante el diálogo, Etchegoyen no dudó en ir directamente a la raíz del conflicto que se había planteado inicialmente en LAM. Al ser consultado sobre si realmente existió un reclamo por los fuegos artificiales, el Kun fue categórico en su respuesta. “Hola Juan ¿cómo estás?, no...nada que ver, mirá si voy a pelearme con ella pero la verdad no sé de donde sacaron eso", expresó el empresario y referente del streaming, restándole importancia a las noticias que lo ponían en una posición de confrontación.
El exfutbolista de Independiente reconoció haber estado al tanto de todo lo que se decía en los medios y las redes sociales, pero insistió en que los hechos fueron distorsionados. Para reforzar su postura, reveló detalles de la buena sintonía que reina entre ambos: “Leí todo lo que dijeron lo de los fuegos artificiales pero nada que ver. Nunca pasó nada y fuimos a comer a su casa y todo bien. Es más, me regalaron un presente, o sea todo de diez pero alguien habrá dicho que se quejaron los vecinos y la ligué yo”.
La convivencia en el Este bajo la lupa
Con estas declaraciones, queda claro que, aunque pudo haber existido malestar por parte de otros residentes de la zona ante el estruendo de la pirotecnia, el Kun Agüero no fue el protagonista de esa queja. Al contrario, sus palabras dejan entrever que hubo un intercambio social amistoso que incluyó una cena compartida y hasta un obsequio por parte de la modelo hacia él, lo que echa por tierra cualquier teoría de enemistad.
De esta manera, una de las grandes polémicas que marcaba el pulso de Punta del Este en este arranque de año queda oficialmente desactivada. El Kun eligió la claridad y la cercanía para proteger su vínculo con Pampita, dejando en evidencia que, a veces, los ruidos de la prensa son mucho más fuertes que los de cualquier festejo de medianoche.
