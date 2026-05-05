Yanina Latorre reveló el verdadero motivo detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa: qué pasó

En medio de este contexto, la conductora optó por alejarse unos días y viajar al exterior, buscando despejarse tras el impacto de la separación. Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a dar explicaciones oficiales, por lo que el motivo exacto sigue sin confirmación directa. Sin embargo, todo indica que no fue una separación en buenos términos, sino el resultado de un episodio que habría marcado un antes y un después en la relación.