Pampita, envuelta en otra polémica: le apareció un hermano

El periodista Diego Esteves expresó: “La justicia dio a lugar a esto y el 16 de septiembre lo citó tanto a Sergio Villamonte como a la mamá de Pampita, Antonia Dos Santos a General Pico".

"Fue Sergio, se hizo el ADN pero ella lo hizo en Santa Rosa. Hay que esperar los tiempos de la Justicia y si da, que es compatible, Pampita va a tener un nuevo hermano”, detalló.

Acto seguido, Damián Rojo, aportó: “Pampita sabe del tema, se le pidió un ADN, que todavía no se hizo, ella no lo negó. La historia que tiene Sergio es que Antonia lo llevó a donde terminó viviendo, lo que no tiene claro es si lo llevó porque era su hijo o alguien se lo dio. Es lo que quiere averiguar".

Video: el fuerte enojo de Pampita con la prensa en medio de su separación

Separada de Roberto García Moritán, la modelo se mostró enojada con los periodistas que la esperaban en la puerta de su casa.

Carolina "Pampita" Ardohain está atravesando días difíciles debido a su separación de Roberto García Moritán. Este viernes por la mañana, explotó de furia al ser abordada por varios cronistas mientras salía de su casa en Barrio Parque, un día después de que su expareja retirara todas sus pertenencias en un camión de mudanzas.

En medio del escándalo, la modelo reaccionó y expresó en forma violenta: "No vengan más a la puerta de mi casa, acá hay chicos y están mostrando mi dirección, no hagan esto". Sacada, la conductora agregó: "No vengan más, es una falta de respeto, muestran mi casa, el frente de mi casa, mis hijos tienen que salir todos los días al colegio. Es re inseguro lo que están haciendo", visiblemente descortés con los periodistas que solamente hacían su trabajo.

Según informaron en Desayuno Americano, Pampita se dirigía a grabar una entrevista con Susana Giménez, donde hablaría sobre su separación. "Estaría yendo a grabar la nota con Susana. Estaría separada hace tres meses, esperó todo ese tiempo para contarle a sus amigas", señalaron en el programa conducido por Pamela David.

Asimismo, se mencionó que la modelo habría confirmado la separación a sus amigas durante un cumpleaños celebrado esta semana, en el que se la vio sin su alianza de casada. "Ella se mostraba públicamente enamorada para despistar a la prensa", detallaron.

