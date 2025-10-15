Pampita habló sobre su vínculo con la China Suárez: "No hay una rispidez entre nosotras"
La actriz la dejó de seguir en Instagram y la conductora no tardó en responder con una frase que llamó la atención.
En medio de la sorpresa que generó el gesto de la China Suárez al dejar de seguir en Instagram a Carolina “Pampita” Ardohain, la conductora rompió el silencio y aclaró públicamente cuál es su postura frente al revuelo que se desató en redes sociales y medios.
Consultada por el ciclo Intrusos, Pampita se refirió por primera vez al tema, sin mostrar enojo ni alimentar el escándalo.
"No tengo ni idea qué pasó. Está todo bien entre nosotras, por lo menos de mi parte siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo", expresó con total calma.
Lejos de alimentar rumores, la modelo hizo foco en el vínculo que las une a través de sus hijos, ya que ambos mantienen lazos familiares por la relación que ambas tuvieron con Benjamín Vicuña.
"Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos, y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto. No lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", añadió, dejando la puerta abierta a una charla futura.
Además, aprovechó para referirse al plano profesional y despejar cualquier tipo de especulación sobre una supuesta competencia o conflicto entre ambas.
"Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rispidez, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte. No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien", concluyó Pampita, mostrando una actitud conciliadora y sin intenciones de escalar la tensión.
