El verdadero motivo por el cual la China Suárez dejó de seguir a Pampita: "Tiene nombre y apellido"

"Tiene nombre y apellido. La razón es Benjamín Vicuña, porque Pampita banca cualquier situación que no lo perjudique a Benjamín y lo que tiene que hablar con él lo hace puertas adentro. Sin embargo, Eugenia hizo todo lo contrario con ese posteo", señaló Iavícoli, haciendo referencia a la publicación del “papá del año” que reavivó viejas heridas.

Por su parte, Paula Varela sumó otro posible motivo, esta vez de índole profesional: "El tema de que hoy Carolina (Pampita) sea la nueva cara de Carolina Herrera, parece un chiste pero era una marca muy importante. Eugenia era la embajadora (…) y que hoy se lo hayan dado a Pampita, armó como un resquemor".

Más adelante, Karina Iavícoli aclaró las versiones que hablaban de un conflicto entre Suárez y su representante, tras comunicarse con Caro Nolte. "Sigue siendo su booker. La relación está todo bien, todo el mundo había pensado que se habían peleado a muerte, que había pasado algo, sin embargo, hace años que trabajan juntos", explicó, dejando en claro que el cambio en la biografía se habría debido a un simple error.