La drástica decisión que tomó la China Suárez y que podría desatar la furia de Pampita

Este viernes trascendió que Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña tuvieron un conflicto familiar por un regalo para su hijo mayor, Bautista, debido a su cuestionable comportamiento.

Durante la emisión de A la Tarde (América), Daniel Ambrosino comentó con suspenso: “Uno de los padres estaba de acuerdo con el regalo, la otra parte de la pareja no quiso que se entregue”. Esto generó que el panel comenzara a indagar e intentar descubrir de qué figuras se trataba, hasta que se reveló que eran Pampita y Vicuña.

“Los dos son tapas de revistas por separados, tapas de revistas juntos y familiarmente hablando”, añadió Ambrosino. Luego, Daniel Fava preguntó si Bautista “se merecía” el auto de alta gama, a lo que Ambrosino respondió: “Yo creo que todos se merecen un coche... Fue por mal comportamiento. Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal”.

Finalmente, el periodista aclaró la situación: “La interna familiar surgió por el mal comportamiento de la criatura y estamos hablando de un regalo de alta gama, de un auto de marca francesa... Entre Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain surgió la disputa”.

Según la información revelada, Vicuña habría querido regalarle el vehículo a su hijo, pero Pampita se habría opuesto alegando que no lo merecía por su conducta.