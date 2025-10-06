La drástica decisión que tomó la China Suárez y que podría desatar la furia de Pampita
La actriz tuvo una actitud con la modelo que desató todo tipo de especulaciones en las redes sociales.
Lejos de bajar el perfil, la China Suárez sigue siendo el centro de la polémica por diferentes motivos. Después de su fuerte cruce con Benjamín Vicuña y su corto paso por Buenos Aires, la actriz volvió a Turquía con Mauro Icardi, pero en las últimas horas dio de qué hablar por una polémica actitud.
Mientras se supo que puso en venta su departamento de Palermo, Eugenia también parece que estuvo achicando su círculo e hizo una limpieza en sus redes sociales y una de las afectadas fue Pampita, a quien dejó de seguir en Instagram, pese a que la modelo
A su vez, trascendió que La China puso en venta una de sus aún continúa siguiéndola. Las capturas de pantalla compartidas por Juariu fueron las encargadas de revelar esta acción, que llamó la atención del público y los seguidores de ambas figuras.
Inesperado desacuerdo entre Pampita y Benjamín Vicuña: cuál es el motivo que los enfrenta
Este viernes trascendió que Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña tuvieron un conflicto familiar por un regalo para su hijo mayor, Bautista, debido a su cuestionable comportamiento.
Durante la emisión de A la Tarde (América), Daniel Ambrosino comentó con suspenso: “Uno de los padres estaba de acuerdo con el regalo, la otra parte de la pareja no quiso que se entregue”. Esto generó que el panel comenzara a indagar e intentar descubrir de qué figuras se trataba, hasta que se reveló que eran Pampita y Vicuña.
“Los dos son tapas de revistas por separados, tapas de revistas juntos y familiarmente hablando”, añadió Ambrosino. Luego, Daniel Fava preguntó si Bautista “se merecía” el auto de alta gama, a lo que Ambrosino respondió: “Yo creo que todos se merecen un coche... Fue por mal comportamiento. Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal”.
Finalmente, el periodista aclaró la situación: “La interna familiar surgió por el mal comportamiento de la criatura y estamos hablando de un regalo de alta gama, de un auto de marca francesa... Entre Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain surgió la disputa”.
Según la información revelada, Vicuña habría querido regalarle el vehículo a su hijo, pero Pampita se habría opuesto alegando que no lo merecía por su conducta.
