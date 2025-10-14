Luis Miguel invitó a salir a Pampita: la anécdota que reveló Barbie Simons en vivo
La conductora fue sorprendida por su amiga en “Los 8 Escalones”, cuando recordó un episodio desconocido con el cantante mexicano que la dejó sin palabras.
En una emisión reciente de Los 8 Escalones, Carolina "Pampita" Ardohain vivió un momento inesperado cuando Barbie Simons, su compañera y amiga, sacó a la luz una anécdota que nadie conocía: Luis Miguel la habría invitado a salir después de un cruce de miradas en uno de sus conciertos.
Todo ocurrió durante el juego, cuando comenzó a sonar el clásico “Qué nivel de mujer”. Pampita, visiblemente entusiasmada, no ocultó su admiración por el artista. “Luis Miguel que me encanta. Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie”, comentó la modelo y conductora, sin imaginar lo que su amiga estaba por decir.
Sin dudarlo, Simons tomó la palabra y la expuso ante todos: “Y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás? Te fichó y te tiró la rosa. Me re-acuerdo de ese momento, lo que pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo?”, lanzó divertida, desatando risas y sorpresa entre los presentes. Pampita, intentando esquivar el tema, se limitó a responder: “No me acuerdo nada”, en tono entre nervioso y risueño, dejando a todos con la intriga sobre lo que realmente ocurrió.
La revelación generó revuelo entre los espectadores y en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en recordar los vínculos que Luis Miguel mantuvo con distintas celebridades argentinas a lo largo de los años. Desde Luciana Salazar hasta Mariana Fabbiani, varias figuras del espectáculo local fueron mencionadas en su momento como posibles romances del ídolo mexicano, aunque pocas veces algo se confirmó de manera pública.
Pampita, por su parte, ha contado en más de una oportunidad su admiración por el cantante y su costumbre de asistir a sus shows. Según trascendió, aquellas funciones tuvieron lugar durante las giras del artista en Buenos Aires, cuando Luis Miguel se alojaba en hoteles de lujo y solía tener gestos caballerescos con las mujeres del público que lograban captar su atención.
Aunque Barbie Simons evitó dar más detalles sobre “lo que pasó después”, su comentario fue suficiente para reavivar el mito del magnetismo del “Sol de México” y dejar flotando la duda sobre si Pampita realmente tuvo un encuentro más cercano con él.
