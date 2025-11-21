Pampita reveló la verdad detrás de su imponente cambio de look: ¿era peluca?

Pampita y su pelo de siempre

La explicación de Pampita sobre su costoso alquiler que dejó a sus fans con la boca abierta

Pampita volvió a convertirse en tendencia luego de su paso por los estudios de Olga. La modelo no solo generó repercusión por aclarar el supuesto romance que le atribuyeron con Enzo Fernández, sino también por una reflexión personal sobre su vida cotidiana, especialmente vinculada a la elección de su vivienda y el costo que implica mantenerla.

Durante la charla, la conductora habló sobre la etapa en la que se encuentra y destacó que la comodidad familiar es su prioridad actual. En ese contexto, reveló una conversación íntima con su pareja acerca de la decisión de invertir tanto dinero en el lugar donde viven.

“Esta semana hablaba con Martín (Pepa), mi novio, sobre por qué gasto tanto en vivir. Me decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos", remarcando que su elección está basada en disfrutar el presente y el crecimiento de sus hijos.

Mirando a futuro, Pampita también dejó abierta la posibilidad de realizar una compra inmobiliaria cuando su familia esté en otra etapa. Sobre eso, comentó que más adelante podría invertir en un hogar permanente junto a su hija menor, Anita. En su reflexión, sostuvo: “Ella ya va a tener 14. Es la única que me queda”, dando a entender que sus hijos varones podrían haber comenzado su independencia para ese entonces.