Pampita reveló la verdad detrás de su imponente cambio de look: ¿era peluca?
La modelo volvió a mostrar su melena extensa y dejó a todos con la boca abierta. Que hubo detrás del look que llamó la atención en las redes.
En uno de sus eventos más recientes, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a dejar a todos hablando, esta vez por un look que engañó incluso a los que expertos en pelo y moda.
La conductora impactó en una alfombra roja luciendo un look totalmente diferente: un elegante long bob que contrastaba con su tradicional melena XL. La propuesta causó sensación y rápidamente se volvió tema de conversación en redes, donde muchos celebraron su audacia y otros se preguntaron si realmente había pasado por las tijeras.
Pese al revuelo, el cambio no fue definitivo. Lejos de haberse sometido a un corte drástico, Pampita fue parte de una impecable producción de estilismo a cargo de su peluquero de confianza, Zacarías Guedes, quien salió a despejar dudas a través de las redes sociales. “Les saco la duda. No es peluca, tampoco media peluca”, aclaró el reconocido estilista en una historia de Instagram que luego la propia modelo compartió.
El truco profesional se logró mediante una técnica combinada: Guedes trenzó el cabello de la conductora y utilizó extensiones capilares estratégicamente, logrando que la transformación pasara totalmente inadvertida para las cámaras y el público presente.
Tras el furor inicial, en sus apariciones más recientes Pampita volvió a apostar por su clásico sello de identidad. En las últimas horas, se dejó ver nuevamente con su larga cabellera, anticipando un nuevo evento y confirmando que, al menos por ahora, su icónica melena sigue intacta.
La explicación de Pampita sobre su costoso alquiler que dejó a sus fans con la boca abierta
Pampita volvió a convertirse en tendencia luego de su paso por los estudios de Olga. La modelo no solo generó repercusión por aclarar el supuesto romance que le atribuyeron con Enzo Fernández, sino también por una reflexión personal sobre su vida cotidiana, especialmente vinculada a la elección de su vivienda y el costo que implica mantenerla.
Durante la charla, la conductora habló sobre la etapa en la que se encuentra y destacó que la comodidad familiar es su prioridad actual. En ese contexto, reveló una conversación íntima con su pareja acerca de la decisión de invertir tanto dinero en el lugar donde viven.
“Esta semana hablaba con Martín (Pepa), mi novio, sobre por qué gasto tanto en vivir. Me decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos", remarcando que su elección está basada en disfrutar el presente y el crecimiento de sus hijos.
Mirando a futuro, Pampita también dejó abierta la posibilidad de realizar una compra inmobiliaria cuando su familia esté en otra etapa. Sobre eso, comentó que más adelante podría invertir en un hogar permanente junto a su hija menor, Anita. En su reflexión, sostuvo: “Ella ya va a tener 14. Es la única que me queda”, dando a entender que sus hijos varones podrían haber comenzado su independencia para ese entonces.
