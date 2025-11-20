Impacto en redes sociales: Pampita estrenó un sofisticado cambio de look y deleitó a todos

La modelo dejó atrás su clásica melena larga y lacia para apostar por un corte carré que llega apenas por debajo de los hombros y con raya a un costado. El responsable de este cambio fue su estilista de confianza, Zacarías Guedes, quien horas antes de que comenzara el evento había generado suspenso al publicar una foto de la espalda de una mujer acompañada únicamente por el misterioso comentario “???”, dejando entrever que algo estaba por suceder. Más tarde quedó confirmado: se trataba de Carolina.