Impacto en redes sociales: Pampita estrenó un sofisticado cambio de look y deleitó a todos
Con un look totalmente distinto, la modelo rompió con su estilo habitual y sorprendió en la alfombra roja robándose todas las miradas.
Pampita volvió a quedar en el centro de la escena tras su paso por la alfombra roja de la gala de Barón B, organizada para recaudar fondos a beneficio de Fundación Huésped en el Hipódromo de Palermo. Aunque suele convertirse en una de las más fotografiadas en este tipo de eventos, esta vez el foco no estuvo puesto solo en su look de alta costura, sino en la radical transformación de su cabello.
La modelo dejó atrás su clásica melena larga y lacia para apostar por un corte carré que llega apenas por debajo de los hombros y con raya a un costado. El responsable de este cambio fue su estilista de confianza, Zacarías Guedes, quien horas antes de que comenzara el evento había generado suspenso al publicar una foto de la espalda de una mujer acompañada únicamente por el misterioso comentario “???”, dejando entrever que algo estaba por suceder. Más tarde quedó confirmado: se trataba de Carolina.
El nuevo peinado acompañó a la perfección el imponente vestido plateado ajustado al cuerpo, lleno de brillos y con profundo escote que eligió para la noche, look de Marcelo Giacobbe. La prenda dejaba la espalda completamente descubierta, sostenida apenas por finas tiras que destacaban su figura. A su lado, su pareja, Martín Pepa, optó por un estilo clásico: smoking con saco blanco, camisa al tono y moño negro.
En cuestión de minutos, el look de Pampita comenzó a viralizarse en redes sociales, donde surgieron aplausos, halagos y hasta teorías sobre si se trataba realmente de un corte o de una peluca. Entre los comentarios más resonantes, se pudieron leer mensajes como: “Naaaaaa Pampita no podes ser tan diosaaaaaaaa”, “Ella se puede poner un sorete en la cabeza que lo luce”, “Es peluca, no se corta los 4 pelos que tiene” y “Se ve más fina. El pelo largo me gusta, pero aquí se ve divina”.
