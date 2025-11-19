La explicación de Pampita sobre su costoso alquiler que dejó a sus fans con la boca abierta
La modelo reconoció que disfruta de ciertos lujos, aunque dejó en claro un aspecto que cree fundamental en su vida. Los detalles en la nota.
Pampita volvió a convertirse en tendencia luego de su paso por los estudios de Olga. La modelo no solo generó repercusión por aclarar el supuesto romance que le atribuyeron con Enzo Fernández, sino también por una reflexión personal sobre su vida cotidiana, especialmente vinculada a la elección de su vivienda y el costo que implica mantenerla.
Durante la charla, la conductora habló sobre la etapa en la que se encuentra y destacó que la comodidad familiar es su prioridad actual. En ese contexto, reveló una conversación íntima con su pareja acerca de la decisión de invertir tanto dinero en el lugar donde viven.
“Esta semana hablaba con Martín (Pepa), mi novio, sobre por qué gasto tanto en vivir. Me decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos", remarcando que su elección está basada en disfrutar el presente y el crecimiento de sus hijos.
Mirando a futuro, Pampita también dejó abierta la posibilidad de realizar una compra inmobiliaria cuando su familia esté en otra etapa. Sobre eso, comentó que más adelante podría invertir en un hogar permanente junto a su hija menor, Anita. En su reflexión, sostuvo: “Ella ya va a tener 14. Es la única que me queda”, dando a entender que sus hijos varones podrían haber comenzado su independencia para ese entonces.
La respuesta de Pampita a la versión de romance con Enzo Fernández
Además de hablar de su vida personal, la modelo decidió enfrentar los rumores que la relacionaron con el futbolista de la Selección Argentina. Pampita contó que la noticia traspasó el ámbito mediático y llegó incluso a sus propios hijos. Según relató, fue uno de ellos quien primero la encaró para saber si el rumor era cierto. La situación llegó a tal punto que tuvo que explicar lo sucedido y frenar el comentario desde su propia casa.
El más directo fue Beltrán Vicuña, quien descubrió el supuesto romance a través de sus compañeros. La modelo recordó su reacción con palabras textuales: “¡Mamá! ¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“, y detalló la charla en la que le dio una respuesta tajante: ”Primero, podría ser mi hijo. Y después, no. No, no, no. Me comentó que estaba en TikTok y en todos lados. Estaba impresionado”, expresó durante la entrevista en Olga.
La conversación no quedó solo en el ámbito familiar. Pampita reveló que incluso tomó contacto con Valentina Cervantes, ex pareja de Enzo, para evitar malos entendidos. Sobre ese gesto, relató: “En ese momento estaban separados, pero le dije que no lo conocía y que había ido a ver un partido porque mi novio Martín me había invitado y comprado la entrada. Yo todavía no había mostrado a Martín, pero le conté a ella que estábamos saliendo y le mostré fotos”.
