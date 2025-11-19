La explicación de Pampita sobre su costoso alquiler que dejó a sus fans con la boca abierta

El más directo fue Beltrán Vicuña, quien descubrió el supuesto romance a través de sus compañeros. La modelo recordó su reacción con palabras textuales: “¡Mamá! ¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“, y detalló la charla en la que le dio una respuesta tajante: ”Primero, podría ser mi hijo. Y después, no. No, no, no. Me comentó que estaba en TikTok y en todos lados. Estaba impresionado”, expresó durante la entrevista en Olga.

La conversación no quedó solo en el ámbito familiar. Pampita reveló que incluso tomó contacto con Valentina Cervantes, ex pareja de Enzo, para evitar malos entendidos. Sobre ese gesto, relató: “En ese momento estaban separados, pero le dije que no lo conocía y que había ido a ver un partido porque mi novio Martín me había invitado y comprado la entrada. Yo todavía no había mostrado a Martín, pero le conté a ella que estábamos saliendo y le mostré fotos”.