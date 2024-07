Pampita dijo que Benjamín Vicuña se va a casar y le pidió algo inesperado

Conociendo bien a su ex, Pampita afirmó que Vicuña valora mucho la familia y que seguramente deseará formar una nueva: "Conozco su esencia, me parece que le gusta la familia, es un re buen papá y calculo que va a querer formar familia de vuelta. Yo pienso que sí. Ojalá", añadió.

Además, Pampita hizo un llamativo pedido en caso de que se celebre una boda. "Sí, que me inviten", dijo, provocando la risa del entrevistador. Luego aclaró: "Que me inviten en serio. Yo me alegro mucho por la alegría de los demás, de corazón". Recordó también que ella invitó a Vicuña a su boda con Roberto García Moritán. "Sí, por supuesto. Estuvo", señaló.

El entrevistador intentó averiguar si realmente había planes de boda, a lo que Pampita respondió con humor: "No, yo tampoco", dejando en claro que sus comentarios eran en tono de broma.

En resumen, Pampita mostró su apoyo y buenos deseos para la nueva relación de Vicuña, reflejando una actitud positiva y madura. Su vaticinio y pedido resaltan la cordialidad y el respeto mutuo que mantienen por el bienestar de su familia compartida.