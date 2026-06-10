Marta Fort recordó el difícil momento que atravesó por las críticas a su cuerpo: "Hacé dieta"

A pesar del dolor que le tocó experimentar en aquellos años formativos, la joven aseguró haber desarrollado las herramientas necesarias para dejar atrás esa destructiva dinámica de aprobación constante. Si bien reconoció que sigue consumiendo lo que se dice de ella en las plataformas digitales, su posicionamiento frente a la hostilidad de los usuarios sufrió un cambio radical, despojando a los comentarios del poder de lastimarla.

En consonancia con su nuevo enfoque de vida, la influencer detalló cómo resignificó la negatividad que abunda en el universo de la web, convirtiendo las agresiones en elementos utilitarios para su vida cotidiana. "Leo, pero todos los días. Después, el hate que leo me ayuda a veces, lo tomo como tip. ‘Marta Fort se tiene que teñir las raíces y las cejas’, y acá me lo hice”, ejemplificó con soltura, demostrando que prefiere canalizar los cuestionamientos desde una óptica pragmática y desdramatizada.

Para finalizar la entrevista, Marta no titubeó al reconocer que persiste en su mente un marcado interés por someterse a diversos procedimientos de modificación quirúrgica en el futuro, asumiendo con total naturalidad los pensamientos que rondan por su cabeza.

Al ser consultada sobre su relación actual con el quirófano y los ideales de belleza, admitió sin tapujos: “A mí me encantaría hacerme todo. Yo tengo como ese fantasma en mi cabeza que me dice ‘hacete entera’. De pies a cabeza, me haría de todo: una abdominoplastia, rinoplastia".