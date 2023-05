El pedido de disculpas de Mar Tarrés a Pampita

Al ser tildada indirectamente de maltratadora por Tarrés, Ardohain le comentó el posteo de Instagram su contrincante y le recordó lo que ya le había dicho en su primer cruce: que "quería fama" a costa de ella.

"Ahí tenés tus notas en los portales, todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia", comenzó Pampita contra la salteña.

"Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginás y de muchas otras maneras. Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen '¿pero cómo no la conocías?'", sostuvo Carolina en su mensaje para la influencer.

Así se disculpó Mar Tarrés

La influencer mostró que tras la pelea con la modelo pudo obtener mayor recaudación para el proyecto del hospital veterinario público. ”Eso juntamos solo hoy, y vamos por más. Gracias, Pampita. No hay mal que por bien no venga. No quiero tu fama, quería tu apoyo y difusión, y lo logramos", expresó Tarrés.

Sorpresivamente, Pampita reposteó la story de Mar, y esta salió a revelar que se comunicó con ella. "Le pedí disculpas por privado a Caro por exponer el chat. Gracias, porque sin ella la gente no se hubiese enterado", indicó la salteña.

disculpas mar tarres pampita.jpg