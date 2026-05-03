El histórico show de Shakira en Río de Janeiro ante 2 millones de personas
La playa de Copacabana se llenó de gente para ver un espectáculo gratuito de la artista. Los mejores videos de una noche memorable.
Este sábado por la noche, Shakira ofreció un show gratuito en Río de Janeiro, Brasil, ante una multitud histórica que superó los 2.000.000 de personas en las playas de Copacabana, en un evento que rápidamente se volvió viral por la magnitud de la convocatoria y el impacto visual del público.
Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que mostraron la dimensión del encuentro masivo. En las tomas aéreas se pudo ver una verdadera marea humana extendiéndose a lo largo de toda la costanera, con pantallas gigantes instaladas hasta el escenario principal, evidenciando la escala sin precedentes del recital.
Durante el show, la artista colombiana repasó algunos de sus grandes éxitos, como Hips Don’t Lie e Inevitable, en un concierto que fue seguido y compartido en tiempo real por millones de usuarios. La noche también tuvo invitados destacados de la música brasileña como Maria Bethânia y Anitta, cuyas participaciones quedaron registradas en múltiples videos que circularon en redes.
La presentación forma parte de la gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, basada en su álbum de 2024, y se suma a otros eventos gratuitos de gran convocatoria realizados en Copacabana en los últimos años, como los de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, que también reunieron multitudes.
Aunque el inicio estaba pautado para las 22 (hora argentina), el show comenzó con más de una hora de demora. Sin embargo, desde la mañana ya se registraban grandes concentraciones de público que buscaban ubicaciones privilegiadas frente al escenario.
El entorno del evento estuvo atravesado por una intensa actividad comercial, con cientos de vendedores ambulantes ofreciendo comida, bebidas y productos diversos, desde desodorantes hasta bolsas de arena, utilizadas por el público para mejorar la visualización frente al hotel Copacabana Palace.
Antes del show principal hubo presentaciones de DJs durante la tarde, y al cierre se programó otro espectáculo musical para ordenar la salida progresiva de la multitud, según informaron autoridades locales.
La organización se enmarca en una estrategia de la alcaldía de Río de Janeiro para impulsar la actividad económica en la ciudad. Según estimaciones oficiales, el recital podría generar cerca de 777 millones de reales (unos US$155 millones), impulsados por el turismo y el consumo.
“Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad”, afirmó el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere. “Nuestra inversión en este espectáculo nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”, sostuvo.
Caetano Veloso estuvo junto a Shakira
El tramo más emotivo del show llegó cuando Shakira compartió escenario con el referente brasileño Caetano Veloso, con quien interpretó “O leãozinho”, en un momento de fuerte conexión con el público.
Luego se sumó Maria Bethânia, que subió al escenario para cantar junto a la colombiana “O que é, o que é”, elevando aún más la intensidad de la noche.
Ya sobre el cierre, apareció Ivete Sangalo para un final explosivo con “País tropical”, clásico de Jorge Ben Jor. El segmento funcionó como una verdadera celebración de la música brasileña y fue recibido con una ovación sostenida por parte del público.
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