El histórico show de Shakira en Río de Janeiro ante 2 millones de personas

El entorno del evento estuvo atravesado por una intensa actividad comercial, con cientos de vendedores ambulantes ofreciendo comida, bebidas y productos diversos, desde desodorantes hasta bolsas de arena, utilizadas por el público para mejorar la visualización frente al hotel Copacabana Palace.

Antes del show principal hubo presentaciones de DJs durante la tarde, y al cierre se programó otro espectáculo musical para ordenar la salida progresiva de la multitud, según informaron autoridades locales.

La organización se enmarca en una estrategia de la alcaldía de Río de Janeiro para impulsar la actividad económica en la ciudad. Según estimaciones oficiales, el recital podría generar cerca de 777 millones de reales (unos US$155 millones), impulsados por el turismo y el consumo.

“Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad”, afirmó el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere. “Nuestra inversión en este espectáculo nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMonteroOficial/status/2050922739079217444&partner=&hide_thread=false Esta es la última: ya no los jodo más con Shakira. Ella con la bandera y los fuegos artificiales de fondo es cinematografía pura. Lo de anoche fue histórico, ahora a disfrutar el domingo. Peace and Love! pic.twitter.com/9gnA3gY07g — Carlos Montero (@CMonteroOficial) May 3, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMonteroOficial/status/2050913451417993278&partner=&hide_thread=false Feliz domingo!!! Espectacular estuvo Shakira en Rio Busquen los videos que vale la pena pic.twitter.com/hLoeNkOqUd — Carlos Montero (@CMonteroOficial) May 3, 2026

shakira brasil

Caetano Veloso estuvo junto a Shakira

El tramo más emotivo del show llegó cuando Shakira compartió escenario con el referente brasileño Caetano Veloso, con quien interpretó “O leãozinho”, en un momento de fuerte conexión con el público.

Luego se sumó Maria Bethânia, que subió al escenario para cantar junto a la colombiana “O que é, o que é”, elevando aún más la intensidad de la noche.

Ya sobre el cierre, apareció Ivete Sangalo para un final explosivo con “País tropical”, clásico de Jorge Ben Jor. El segmento funcionó como una verdadera celebración de la música brasileña y fue recibido con una ovación sostenida por parte del público.