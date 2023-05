Pampita volvió a arremeter contra Mar Tarrés tras la difusión en los medios: "Ahí tenés..."

Como si fuera poco, la joven decidió exponer ampliamente lo sucedido con un descargo, a lo que después le sumó un mensaje en un posteo en su cuenta de Instagram donde se ve una nota de TN Show que no dudó en compartir: "Es que no firmar también es una manera de permitir que siga existiendo el maltrato y el abandono animal, es seguir mirando al costado y no ayudar a que esto se termine. Si no te caigo bien yo y por eso no firmas, no es para mí, es para ellos, los animales que sufren. No se trata de que si no te cae bien quien emprende la campaña no firmas".