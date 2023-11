El romántico mensaje de Pampita para Roberto García Moritán en su cuarto aniversario

El posteo de Pampita por su aniversario con García Moritán

Pampita on Instagram: "Feliz 4to aniversario mi amor @robergmoritan ! A reír siempre así! Toda la vida abrazados agarrándonos fuerte! Que seamos felices hoy y siempre! "

"Feliz cuarto aniversario mi amor. ¡A reír siempre así! Toda la vida abrazados agarrándonos fuerte. ¡Que seamos felices hoy y siempre!", escribió en su perfil oficial. Gracias a esta tierna dedicación, Carolina terminó de desmentir por completo los rumores de separación con Moritán. Los mismos surgieron hace algunos meses ya que se aseguró que ambos estaban en crisis.

"Es una locura total lo que dijeron. Hace dos meses, una persona de los medios, me advirtió que iban a inventarme esto de la separación. Sabía que me iban a inventar algo así", declaró Pampita en su momento. De hecho, también adjudicó estos rumores a una estrategia política: "Capaz es una bajada política. Yo no tengo nada que ver con la política", sentenció.