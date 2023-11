Pampita y Roberto García Moritán se refirieron al escándalo por una deuda millonaria

En esta ocasión Pampita y Roberto García Moritán se refirieron a los dichos sobre este problema familiar y aclararon la situación. "¿Es cierto que tu suegra podría perder su casa por desmanejos de tu cuñado?", preguntó el cronista de "Intrusos". Ante esto, la modelo contestó: "No. Son titulares re capciosos para que la gente se meta. A mí me sucede todo el tiempo. Doy una entrevista y se saca de contexto. Me sucede todos los días, prácticamente".