Faus K inicia una nueva etapa con “Vogue”, adelanto de su próximo álbum Sobredimensión
El artista argentino presenta un single que marca un giro en su carrera y anticipa un proyecto donde apuesta por una identidad sonora más íntima y personal.
Faus K comienza un nuevo capítulo en su camino musical con el lanzamiento de “Vogue”, el primer adelanto de lo que será su próximo disco titulado Sobredimensión. Este estreno no solo presenta nueva música, sino que también funciona como una declaración artística que refleja una evolución en su estilo y en su forma de encarar la creación.
El single abre la puerta a un universo conceptual en el que el artista trabajó de manera integral, involucrándose en cada etapa del proceso creativo. Según se describe en el proyecto, “Sobredimension” representa la convicción de confiar en el propio proceso creativo y animarse a llevar adelante una visión personal sin excusas. En esa línea, “Vogue” marca el tono estético y emocional del álbum, combinando sensibilidad melódica con una impronta actual dentro del R&B y el pop urbano.
El nuevo material también se presenta como una invitación a conocer más de cerca su identidad artística. “Es, a su vez, una carta de presentación: un proyecto honesto que busca acercar al oyente a la esencia artística de Faus K, invitándolo a comprender su universo, su búsqueda y su identidad sonora”, destacan sobre el concepto general del disco.
Detrás de este proyecto está Faustino Krebs, nombre real del músico, quien viene construyendo una propuesta sólida dentro de la escena emergente. Su sonido, marcado por lo melódico y lo emocional, se apoya en letras que abordan vínculos, experiencias personales y procesos de crecimiento, generando una conexión directa con una nueva generación de oyentes.
En paralelo a este lanzamiento, el artista continúa afianzando su presencia en plataformas digitales. Actualmente supera los 122.000 oyentes mensuales en Spotify, un número que refleja el crecimiento sostenido de su audiencia. Además, su catálogo acumula más de un millón de reproducciones en distintos temas, con canciones destacadas como “Fk 4 | Fk Four Rnb” (+1.6M streams), “With Me” (+1.5M streams), “Fk 2” (+1.1M streams), “Ojos de Ángel” (+396K streams) y “Marfil” (+90K streams).
Desde 2024, Faus K viene manteniendo un ritmo constante de lanzamientos, especialmente con la serie “FK”, que ayudó a consolidar su identidad musical y a posicionarlo dentro del circuito urbano local. Con “Vogue” y el inminente estreno de Sobredimensión, el artista reafirma su proyección y se perfila como una de las voces emergentes a seguir dentro de la escena argentina.
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