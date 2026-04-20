Faus K inicia una nueva etapa con “Vogue”, adelanto de su próximo álbum Sobredimensión

El single abre la puerta a un universo conceptual en el que el artista trabajó de manera integral, involucrándose en cada etapa del proceso creativo. Según se describe en el proyecto, “Sobredimension” representa la convicción de confiar en el propio proceso creativo y animarse a llevar adelante una visión personal sin excusas. En esa línea, “Vogue” marca el tono estético y emocional del álbum, combinando sensibilidad melódica con una impronta actual dentro del R&B y el pop urbano.