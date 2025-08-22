Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas y se reavivó la rivalidad

NICOLE NEUMANN PAMPITA

Muy pronto nacieron los rumores de desplantes, envidias y hasta codazos estratégicos para ganar protagonismo en los desfiles.

La tensión escaló cuando comenzó a circular un apodo cruel: “Muqui” (diminutivo de mucama), que se le adjudicaba a Pampita. Durante años se señaló a Nicole como la autora, aunque ella lo negó rotundamente. Julieta Prandi, que fue testigo de esa época, llegó a mencionarlo en una entrevista, pero luego se retractó.

pampita Nicole y julieta.jpg

Los cruces tuvieron varios episodios recordados, como cuando en 2003 Nicole abandonó un desfile ofendida porque Pampita había sido privilegiada en la organización.

Incluso, hasta el día de hoy circulaban versiones de que Neumann había renunciado al programa Los 8 Escalones tras enterarse de que Pampita iba a ser la nueva conductora, algo que ambas desmintieron.