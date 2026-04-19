Papelón en vivo de Robertito Funes Ugarte: confundió cifras, lanzó acusaciones y quedó expuesto

"No podés ser tan bruto, Robertito. Peor son sus compañeros que no lo corrigen. Son peores que él", "Esto es útil para los profes de matemática. Cuando les pregunten: ¿y esto para qué nos sirve? Para no ser vergüenza nacional como Robertito Funes" y "El libertario al que más le dan los números", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.