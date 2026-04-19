Papelón en vivo de Robertito Funes Ugarte: confundió cifras, lanzó acusaciones y quedó expuesto
El conductor protagonizó un tenso momento durante la cobertura de un accidente en la Ciudad de Buenos Aires, al interpretar de manera errónea un dato clave.
Un momento inesperado se vivió en la pantalla de LN+ cuando Robertito Funes Ugarte reaccionó en vivo mientras se analizaba un accidente de tránsito ocurrido este domingo por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el debate, el conductor apuntó con dureza contra el automovilista involucrado luego de que se informara que tenía 0.29 de alcoholemia. Sin embargo, en medio del intercambio con una panelista, interpretó mal el dato y aseguró que ese nivel superaba el límite permitido, que en la Ciudad es de 0.5.
Convencido de su postura, Robertito comenzó a hacer cuentas en vivo, elevó el tono de la discusión y lanzó críticas hacia el conductor del vehículo. “Esto está mal, no puede manejar así”, insistió, mientras defendía su interpretación. La situación generó incomodidad en el estudio hasta que, instantes después, advirtió el error.
Tras notar la confusión, el periodista se rectificó al aire y reconoció la equivocación, bajando el tono de la discusión. El episodio, lejos de pasar desapercibido, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios replicaron el fragmento y opinaron sobre lo ocurrido, entre críticas y comentarios irónicos.
"No podés ser tan bruto, Robertito. Peor son sus compañeros que no lo corrigen. Son peores que él", "Esto es útil para los profes de matemática. Cuando les pregunten: ¿y esto para qué nos sirve? Para no ser vergüenza nacional como Robertito Funes" y "El libertario al que más le dan los números", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.
En ese contexto, el propio conductor reaccionó con humor y autocrítica frente al papelón, dejando en claro que había sido un error en la interpretación del dato. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del día dentro del mundo televisivo, reflejando cómo cualquier situación en vivo puede escalar rápidamente en la era digital.
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