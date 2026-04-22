"Parque Lezama", la última película de Luis Brandoni, también se puede ver en cines
Además de disfrutarla en Netflix, la historia que el actor protagoniza con Eduardo Blanco está disponible en el Cine Gaumont. Hasta cuándo estará en cartelera.
Buenos Aires amaneció un poco más vacía este lunes. La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni no solo entristeció a sus colegas, sino a un público que sentía en cada uno de sus personajes a un vecino, a un padre o a un amigo. Sin embargo, el destino —y la cartelera— quisieron que su despedida no sea solo en el recuerdo, sino en el lugar donde más brilló: el cine.
Bajo la dirección de su gran amigo Juan José Campanella, se mantiene en cartel la película "Parque Lezama", una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral que "Beto" protagonizó durante años. Es una historia que, vista hoy, adquiere una profundidad conmovedora; es el retrato de la vejez, la militancia, la terquedad y, por sobre todo, la amistad improbable.
Una función para el recuerdo en el Gaumont
Para aquellos que deseen rendirle tributo en un espacio emblemático de nuestra cultura, el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635) ha confirmado que la película continuará en sus salas. Es una oportunidad única para ver su última gran actuación en la pantalla gigante, rodeado de otros espectadores que, seguramente, soltarán una lágrima y una carcajada al unísono.
Días y horarios en el Gaumont:
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Del jueves 16 al miércoles 22 de abril: Función diaria a las 14:30 hs.
Duración: 115 minutos.
Entradas: Se pueden adquirir de forma anticipada en la boletería online del cine o directamente en la ventanilla del complejo.
¿Dónde más verla?
Si por cuestiones de distancia o tiempo no podés acercarte al microcentro porteño, "Parque Lezama" también se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. La plataforma permite revivir este encuentro entre Antonio Cardozo (el militante comunista eterno) y León Schwartz (el conformista de manual) desde la intimidad del hogar.
La película es mucho más que una comedia; es un testamento actoral. Ver a Brandoni debatir sobre la vida, la política y el paso del tiempo desde ese banco de plaza es entender por qué fue, es y será una pieza fundamental de nuestra identidad. Ir a verla es, quizás, la forma más honesta de decirle gracias por tanto.
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