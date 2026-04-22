"Parque Lezama", la última película de Luis Brandoni, también se puede ver en cines

Del jueves 16 al miércoles 22 de abril: Función diaria a las 14:30 hs .

Duración: 115 minutos.

Entradas: Se pueden adquirir de forma anticipada en la boletería online del cine o directamente en la ventanilla del complejo.

¿Dónde más verla?

Si por cuestiones de distancia o tiempo no podés acercarte al microcentro porteño, "Parque Lezama" también se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. La plataforma permite revivir este encuentro entre Antonio Cardozo (el militante comunista eterno) y León Schwartz (el conformista de manual) desde la intimidad del hogar.

La película es mucho más que una comedia; es un testamento actoral. Ver a Brandoni debatir sobre la vida, la política y el paso del tiempo desde ese banco de plaza es entender por qué fue, es y será una pieza fundamental de nuestra identidad. Ir a verla es, quizás, la forma más honesta de decirle gracias por tanto.