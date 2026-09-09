La foto que enfrentó a Chiche Gelblung con Mirtha Legrand: el recuerdo de una vieja pelea

“Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”, explicó posteriormente la conductora al referirse al vínculo que habían construido después de aquel enfrentamiento.

Chiche y Mirtha captura TV

La reconciliación después de más de dos décadas

El paso del tiempo terminó modificando aquella relación. Unos 25 años después del episodio, Mirtha invitó a Gelblung a su programa y ambos protagonizaron una reconciliación pública. El encuentro permitió dejar atrás aquella vieja disputa que había comenzado por una fotografía publicada en Gente.

El episodio quedó así como una de las tantas historias que forman parte de la extensa trayectoria de Gelblung, caracterizada por su búsqueda de impacto, sus decisiones polémicas y una particular mirada sobre el periodismo de espectáculos.