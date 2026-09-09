La foto que enfrentó a Chiche Gelblung con Mirtha Legrand: el recuerdo de una vieja pelea
El periodista recordó cómo una imagen publicada en la revista Gente, cuando tenía apenas 25 años, provocó el enojo de la conductora y derivó en un enfrentamiento que duró años.
Mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, Chiche Gelblung protagonizó un episodio que marcó su relación con Mirtha Legrand. El conflicto comenzó a comienzos de los años 80, cuando el periodista estaba al frente de la revista Gente y decidió publicar una fotografía de la diva junto a su entonces esposo, Daniel Tinayre.
La imagen había sido obtenida por un fotógrafo en la playa y mostraba a Mirtha en malla. Para Gelblung, la fotografía tenía un enorme valor periodístico y decidió incluirla en la publicación. La decisión, sin embargo, no cayó nada bien en la conductora, que se sintió expuesta y quedó enfrentada durante varios años con el periodista.
Chiche murió este miércoles 9 de septiembre de 2026, a los 82 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Los Arcos. Según trascendió, atravesaba un cuadro respiratorio y su estado de salud se había complicado en las últimas horas. Su muerte vuelve a poner en primer plano una carrera de décadas en los medios y también algunas de las historias que protagonizó detrás de escena, como aquella fotografía que terminó enfrentándolo con una de las grandes figuras de la televisión argentina.
La foto que provocó el enojo de Mirtha
Décadas después, Gelblung volvió a hablar de aquel episodio y recordó la repercusión que tuvo la publicación. En una entrevista con +Caras, explicó que, desde su perspectiva, no había dimensionado la magnitud que tendría la imagen y reconoció que su juventud también influyó en aquella determinación. “Fue fuerte la foto. Ella se veía gorda, con algo de celulitis. Es algo normal, es un ser humano. A mí no me pareció tan terrible. Reconozco que, si hubiera tenido más edad, lo habría pensado mejor, pero yo tenía 25 años”, recordó el periodista.
La publicación terminó convirtiéndose en una especie de símbolo de la relación tirante que mantuvieron durante años. Gelblung aseguró que Mirtha fue quien quedó enojada por lo ocurrido, mientras que él nunca consideró que se tratara de un conflicto personal de tanta importancia.
“Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”, explicó posteriormente la conductora al referirse al vínculo que habían construido después de aquel enfrentamiento.
La reconciliación después de más de dos décadas
El paso del tiempo terminó modificando aquella relación. Unos 25 años después del episodio, Mirtha invitó a Gelblung a su programa y ambos protagonizaron una reconciliación pública. El encuentro permitió dejar atrás aquella vieja disputa que había comenzado por una fotografía publicada en Gente.
El episodio quedó así como una de las tantas historias que forman parte de la extensa trayectoria de Gelblung, caracterizada por su búsqueda de impacto, sus decisiones polémicas y una particular mirada sobre el periodismo de espectáculos.
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