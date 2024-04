Autora de Patito feo dio detalles de la pelea entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel

Pese a que eran muy amigos, su relación terminó de la peor manera y Tini Stoessel lo padeció porque veía sufrir a su papá. Por eso, en su regreso a la música con un nuevo álbum escribió una canción llamada "Ángel", donde narró el mal momento que pasó su familia.

Qué dijo la autora de Patito feo sobre la pelea entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel

En "Socios del espectáculo" (Canal 13) hablaron con Marcela Citterio quien, junto con Mario Schajris fueron guionistas de esa exitosa serie infantil, para saber un poco más de la pelea y ella fue contundente. "Primero, que el padre de Patito no es ni Tinelli ni Stoessel sini Mario Schajiris que fue su autor central. Él me convoca a mi y juntos la armamos. Pero más allá de esto, lo que pasó con Stoessel no me sorprendió, yo viví algo parecido".

Citterio reveló que ella también terminó de mala manera su relación laboral con Tinelli y que eso trajo consecuencias muy negativas en su trabajo: "Cuando un señor como Tinelli te cierra una puerta, en verdad te cierra un portón. Yo tuve problema con Patito, tuve juicio y cuando vos iniciás un juicio, te sacan del medio, de todos los lugares donde te pueden sacar y a veces, hasta se la agarran con tu familia".

La autora sumó que ella vivió esa represalia en carne propia: "Alguna vez lo contaré pero te puedo decir que en su momento, se la agarró con mi hija. Mi nena tenía 6 años y estaba trabajando en "Consentidos". Empezaron a sacarle escenas a una nena de 6 años, tengo las pruebas".

En ese sentido, admite que se sorprendió mucho cuando Tini quedó seleccionada para el protagónico de Violeta: "Ella era la hija de Alejandro y solo por eso, la habían sacado de muchos lados".