Paul McCartney regresó a la Argentina por quinta vez: las fotos de sus históricos shows en el país

Paul Mccartney conferencia de prensa.jpg

Durante la visita, se generó una falsa noticia sobre su traslado en helicóptero a la Mansión Álzaga Unzué, lo que llevó a periodistas y fanáticos a acampar en la zona, aunque en realidad su traslado se dio en un Citroën por el Camino de Cintura y el Acceso Oeste, donde quedó atascado.

Paul Mccartney 2010.jpg

Luego de 17 años, ya siendo el año 2010, regresó a la Argentina y el escenario elegido fue nuevamente el estadio de River Plate, donde el ex-Beatle se presentó con su Up & Coming Tour. En ese entonces, el espectáculo había comenzado con “Venus and Mars”, un tema de su banda Wings.

Se estima que posiblemente fue un tributo a su esposa fallecida, Linda McCartney, quien había fallecido 12 años antes. El cierre de los conciertos fue con “The End”, el último tema del disco Abbey Road de The Beatles.

En cuanto a u equipo, volvió a estar con Wix Wickens y se sumaron Rusty Anderson en guitarra, Brian Ray en bajo y Abe Laboriel Jr. en batería. Para felicidad de todos los presentes, en ese entonces había tocado un total de 37 canciones en cada concierto.

Paul Mccartney show 2010.jpg

En 2016, McCartney regresó para deslumbrar con dos conciertos en el estadio Único de La Plata los días 16 y 17 de mayo. Además de un debut en la ciudad del fernet, el 15 de mayo en el estadio Mario. La gira de ese entonces se llamó "One On One" y cada presentación tuvo un total de 39 canciones.

Paul Mccartney show 2016.jpg

Finalmente, en 2019, a tres años de su última actuación en el país, Paul se presentó en el Campo Argentino de Polo el 23 de marzo acompañado de los músicos Rusty Anderson, Brian Ray, Paul Wickens y Abe Laboriel Jr.

Paul Mccartney show 2019.jpg

Llegamos al 2024 y McCartney regresó al país para presentarse este sábado 5 y domingo 6 de octubre en el estadio Más Monumental, mientras que el 23 de octubre hará lo suyo en el Estadio Kempes de Córdoba.

Dando por comenzado el primer show, lo hizo junto a los miembros de su banda: Rusty Anderson y Brian Ray en guitarras y coros, Paul "Wix" Wickens en teclados y coros, y Abe Laboriel Jr. en batería y coros.

Paul Mccartney en Buenos Aires - foto de Marcelo Carroll.jpg