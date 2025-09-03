Paulo Londra brilló en Perú ante más de 40 mil personas con una increíble presentación

En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del LollaPalooza compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.

A principios de 2025 Paulo se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid con entradas agotadas y shows que marcaron a fuego un año trascendental en su vida.

Luego realizó su arrolladora gira por México con entradas totalmente agotadas en sus fechas de Monterrey, Guadalajara y CDMX, en donde reunió a más de 70.000 personas en un despliegue escénico descomunal.