Pedro Capó vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo comprar las entradas

“Fulanito, al final del día, somos todos”, expresó Capó al explicar el concepto que da nombre al álbum. Entre las canciones que forman parte del proyecto se encuentran “Caer y Levantarse”, el primer adelanto, y “La Danza del Voto”, en colaboración con la cantante puertorriqueña iLe.

La relación del músico con el público argentino se consolidó con los años. En 2023, agotó cuatro presentaciones y sumó una fecha adicional en La Trastienda. También compartió música con artistas locales, como ocurrió con Lali en la canción “Una Vez Más”.

Ganador de tres Latin GRAMMY, entre ellos el premio a Canción del Año por el éxito internacional “Calma”, Pedro Capó construyó una trayectoria como cantante y compositor que combina diferentes sonidos latinoamericanos. Su repertorio incluye también temas como “La Fiesta” y “Tutu”, junto a Camilo, que contribuyeron a ampliar su reconocimiento internacional.

Pedro Capó en Argentina: fechas de la gira 2027

17 de marzo: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.

19 de marzo: Quality Espacio, Córdoba.

21 de marzo: Mendoza. El lugar se anunciará próximamente.

Con esta nueva gira, Pedro Capó volverá a recorrer el país para presentar las canciones de Fulanito y reencontrarse con una audiencia que lo acompaña desde hace años.