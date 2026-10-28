Pedro Capó vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo comprar las entradas
El cantautor puertorriqueño presentará su nuevo álbum, Fulanito, en una gira que también pasará por Córdoba y Mendoza durante marzo de 2027.
Pedro Capó confirmó su regreso a la Argentina con Fulanito Tour, la gira con la que presentará en vivo su más reciente álbum de estudio. El cantautor puertorriqueño se presentará el 17 de marzo de 2027 en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada.
El recorrido por el país continuará el 19 de marzo en Córdoba y el 21 de marzo en Mendoza. De esta manera, el artista volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos después de su paso por siete ciudades durante 2025.
Cómo comprar las entradas para Pedro Capó en el Gran Rex
Los tickets para el show del 17 de marzo ya están a la venta a través de TuEntrada.com, con todos los medios de pago. Además, se ofrece la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas BBVA, según las condiciones de la promoción.
La presentación en Buenos Aires formará parte de una gira que acompaña el lanzamiento de Fulanito, el álbum que Pedro Capó estrenó el 16 de octubre de 2026 y que representa una nueva etapa en su recorrido musical.
De qué trata Fulanito, el nuevo disco del cantante
El material refleja un momento personal y artístico atravesado por el regreso del músico a Puerto Rico y la reconexión con sus raíces. A través de canciones que exploran la identidad, la nostalgia, el amor y los nuevos comienzos, el artista comparte distintas experiencias y emociones vinculadas con esta etapa de su vida.
“Fulanito, al final del día, somos todos”, expresó Capó al explicar el concepto que da nombre al álbum. Entre las canciones que forman parte del proyecto se encuentran “Caer y Levantarse”, el primer adelanto, y “La Danza del Voto”, en colaboración con la cantante puertorriqueña iLe.
La relación del músico con el público argentino se consolidó con los años. En 2023, agotó cuatro presentaciones y sumó una fecha adicional en La Trastienda. También compartió música con artistas locales, como ocurrió con Lali en la canción “Una Vez Más”.
Ganador de tres Latin GRAMMY, entre ellos el premio a Canción del Año por el éxito internacional “Calma”, Pedro Capó construyó una trayectoria como cantante y compositor que combina diferentes sonidos latinoamericanos. Su repertorio incluye también temas como “La Fiesta” y “Tutu”, junto a Camilo, que contribuyeron a ampliar su reconocimiento internacional.
Pedro Capó en Argentina: fechas de la gira 2027
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17 de marzo: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.
19 de marzo: Quality Espacio, Córdoba.
21 de marzo: Mendoza. El lugar se anunciará próximamente.
Con esta nueva gira, Pedro Capó volverá a recorrer el país para presentar las canciones de Fulanito y reencontrarse con una audiencia que lo acompaña desde hace años.
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