Quién será el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity este martes

Finalmente, Campi fue elegido como el único participante que subió al balcón y consiguió asegurarse una semana más en el certamen. El humorista no pudo contener la alegría y terminó tirándose al piso para festejar su salvación.

La celebración también tuvo lugar para las bromas con la Negra Vernaci, quien cuestionó que la tarta del actor mereciera el pase al balcón. Ya desde su lugar de privilegio, Campi se tomó la situación con humor y aseguró que “jamás pensó que había arreglos” en el programa.

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Mientras Campi celebraba, los otros diez participantes recibieron el delantal negro y quedaron obligados a jugarse su continuidad en la próxima gala. A ellos se sumará Mike Amigorena, quien había tenido el peor desempeño durante la noche de beneficios del domingo, dedicada a la cocina paraguaya.

De esta manera, la Gala de Eliminación se realizará este martes 27 de octubre, con once famosos que deberán convencer al jurado de que merecen seguir en la competencia. El cambio en la programación se produjo porque la habitual gala dominical fue desplazada por la transmisión de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo.

Los participantes que buscarán conservar su lugar en el reality de Telefe serán Mike Amigorena, Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Sebastián Presta, Luck Ra, Grego Rossello, la China Ansa y la Negra Vernaci.

Con Campi ya a salvo, la expectativa está puesta en la próxima prueba, en la que uno de los once famosos tendrá que despedirse de las cocinas más famosas del país.