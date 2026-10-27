Quién será el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity este martes
Por decisión del jurado, un famosos deberá abandonar la competencia en una gala más que emocionante.
La competencia de MasterChef Celebrity entró en una etapa de máxima tensión. Este lunes 26 de octubre, los participantes se enfrentaron a una nueva noche de última chance, en la que debieron demostrar su creatividad y habilidad para evitar el delantal negro. Sin embargo, solo uno consiguió asegurarse un lugar en el balcón y escapar de la próxima eliminación.
La consigna puso a prueba a los once famosos que llegaron con delantal gris: preparar un plato vegetariano de libre elección y aprovechar por completo la verdura asignada. Desde las cáscaras hasta las semillas y los tallos, cada parte del ingrediente debía tener un uso, sin generar desperdicios.
Quién se salvó de la gala de eliminación
En sus estaciones, los concursantes encontraron cajas de madera con distintos vegetales, entre ellos hinojo, coliflor y remolacha. La propuesta obligó a varios a salir de su zona de confort y buscar alternativas para incorporar partes de los alimentos que habitualmente descartan.
Los encargados de evaluar cada preparación fueron Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Después de probar los platos y debatir sobre las técnicas utilizadas, el jurado destacó tres propuestas: la tarta de hinojo con salsa bechamel de Campi, la sopa crema de cabutia, vegetales y queso de Sebastián Presta, y los buñuelos de remolacha con salsa, pistachos y queso parmesano de Elizabeth “La Negra” Vernaci.
La decisión no fue sencilla. Incluso, los chefs intercambiaron opiniones sobre las diferencias entre “tubérculos o bulbos” antes de anunciar quién había logrado el mejor desempeño de la noche.
Finalmente, Campi fue elegido como el único participante que subió al balcón y consiguió asegurarse una semana más en el certamen. El humorista no pudo contener la alegría y terminó tirándose al piso para festejar su salvación.
La celebración también tuvo lugar para las bromas con la Negra Vernaci, quien cuestionó que la tarta del actor mereciera el pase al balcón. Ya desde su lugar de privilegio, Campi se tomó la situación con humor y aseguró que “jamás pensó que había arreglos” en el programa.
Quiénes pueden ser eliminados de MasterChef Celebrity
Mientras Campi celebraba, los otros diez participantes recibieron el delantal negro y quedaron obligados a jugarse su continuidad en la próxima gala. A ellos se sumará Mike Amigorena, quien había tenido el peor desempeño durante la noche de beneficios del domingo, dedicada a la cocina paraguaya.
De esta manera, la Gala de Eliminación se realizará este martes 27 de octubre, con once famosos que deberán convencer al jurado de que merecen seguir en la competencia. El cambio en la programación se produjo porque la habitual gala dominical fue desplazada por la transmisión de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo.
Los participantes que buscarán conservar su lugar en el reality de Telefe serán Mike Amigorena, Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Sebastián Presta, Luck Ra, Grego Rossello, la China Ansa y la Negra Vernaci.
Con Campi ya a salvo, la expectativa está puesta en la próxima prueba, en la que uno de los once famosos tendrá que despedirse de las cocinas más famosas del país.
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