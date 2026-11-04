Pedro Pascal, Chiquis Rivera y Kuno Becker: los famosos que se sumaron a las elecciones de Estados Unidos

Las publicaciones de los famosos durante las elecciones de Estados Unidos

Uno de los protagonistas de las publicaciones fue Pedro Pascal. El actor chileno, reconocido por sus trabajos en The Last of Us y The Mandalorian, compartió una imagen a través de sus historias de Instagram en la que aparece con una remera blanca y una calcomanía con la frase "I Voted", que significa "Yo voté". De esta manera, mostró que participó de la jornada electoral.