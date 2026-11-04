Pedro Pascal, Chiquis Rivera y Kuno Becker: los famosos que se sumaron a las elecciones de Estados Unidos
En una jornada clave para la política estadounidense, distintas figuras utilizaron sus redes sociales para compartir imágenes de su participación en las urnas.
Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos atraviesa una nueva jornada electoral con los comicios de medio término, una instancia que concentra la atención de millones de ciudadanos y también de figuras del mundo del espectáculo. Las elecciones intermedias definen cargos legislativos y otros puestos políticos, y pueden influir en el rumbo del gobierno durante los próximos años.
Como suele suceder en este tipo de acontecimientos, las redes sociales se convirtieron en uno de los espacios elegidos para mostrar cómo viven los famosos el día de la votación. Fotografías, videos y mensajes vinculados con la participación ciudadana comenzaron a circular durante las últimas horas.
Entre las celebridades que compartieron contenido relacionado con las elecciones aparecen Pedro Pascal, Chiquis Rivera y Kuno Becker. También fueron mencionados otros artistas, como John Legend y Chris Pratt, en una jornada en la que el espectáculo y la política volvieron a cruzarse en el ámbito digital.
Las publicaciones de los famosos durante las elecciones de Estados Unidos
Uno de los protagonistas de las publicaciones fue Pedro Pascal. El actor chileno, reconocido por sus trabajos en The Last of Us y The Mandalorian, compartió una imagen a través de sus historias de Instagram en la que aparece con una remera blanca y una calcomanía con la frase "I Voted", que significa "Yo voté". De esta manera, mostró que participó de la jornada electoral.
Por su parte, Chiquis Rivera también utilizó sus redes para referirse a las votaciones. La cantante publicó un video en Instagram desde un centro electoral, donde se la puede ver mostrando un documento y una calcomanía relacionada con los comicios. Su publicación se sumó a los mensajes de distintas figuras que buscaron poner el foco en la importancia de acercarse a las urnas.
Otro de los artistas que compartió su experiencia fue Kuno Becker. El actor mexicano publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriente y con una calcomanía que lleva la inscripción "I Voted", en referencia a su participación en las elecciones estadounidenses.
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