El Gobierno firmó el Decreto 1103/2026 y hay feriado con 5 días de descanso por el Papa: cómo queda la semana
El DNU 1103/2026 que aprobó el Gobierno de Javier Milei otorga más descanso del pensado a una localidad en especial. Enterate de cuál se trata.
Ante la gran expectativa nacional por la inminente llegada del papa León XIV, el Gobierno de Javier Milei oficializó el DNU 1103/2026, decretando una serie de feriados para facilitar la participación ciudadana en las actividades del máximo referente de la Iglesia Católica.
La provincia de Buenos Aires figura como una de las regiones con mayor cobertura del beneficio: al feriado nacional del lunes 9 de noviembre sumará un asueto provincial el miércoles 11, fecha en la que el Santo Padre visitará el distrito y será recibido por el gobernador Axel Kicillof.
Por su parte, el municipio de Luján añadirá un día no laborable el martes 10, completando así un esquema de tres días festivos consecutivos y, del mismo modo, se encuentra beneficiado el trabajador municipal de la localidad de Bahía Blanca, que tendrá cinco días corridos de descanso.
¿Por qué Bahía Blanca tendrá feriado con descanso cinco días seguidos tras el DNU del Gobierno?
Como bien se sabe, los empleados municipales no prestan servicios ni sábado ni domingo. Por ello, el descanso de aquellos que trabajan en el área municipal de Bahía Blanca comienza el sábado 7 de noviembre y culmina el miércoles 11, dado que el lunes hay feriado nacional por la visita del papa León XIV, el martes celebran el Día del Empleado Municipal en ese territorio y el miércoles hay feriado en la provincia de Buenos Aires que, por supuesto, afecta también a esta ciudad.
De manera que, aquellos que trabajen en la Municipalidad de Bahía Blanca, tendrán una próxima semana con sólo dos días laborales.
Los detalles del DNU 1103/2026 del Gobierno que deja a Buenos Aires con una semana extra corta
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de interés nacional la visita oficial a la REPÚBLICA ARGENTINA de Su Santidad el Papa LEÓN XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita.
ARTÍCULO 2°.- Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como feriado el día martes 10 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 4°.- Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 5o.- Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA "VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV", que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella.
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