James Talarico ganó en Texas y rompió la hegemonía de los republicanos
El candidato demócrata superó a Ken Paxton en las elecciones en Estados Unidos. El actual senador republicano John Cornyn ya reconoció la derrota.
El candidato demócrata James Talarico logró una victoria histórica en las elecciones en Estados Unidos al imponerse en la contienda por el Senado en Texas, un estado históricamente dominado por el Partido Republicano y fundamental en el mapa electoral norteamericano.
Los números de una elección clave en Texas
Según los datos preliminares reportados por la agencia The Associated Press (AP) con el 59% de las mesas escrutadas, el candidato del Partido Demócrata lidera la contienda de manera contundente con el 58,01% de los sufragios, lo que representa un total de 3.574.193 votos.
En segundo lugar quedó el polémico candidato republicano Ken Paxton, quien alcanzó el 40,41% con 2.489.904 votos. Muy por detrás se ubicó Ted Brown, representante del Partido Libertario, con apenas el 1,58% (97.052 votos).
El reconocimiento oficial de los republicanos
La magnitud de la diferencia obligó a los principales referentes conservadores del estado a aceptar el resultado de manera inmediata. El actual senador republicano John Cornyn, una figura de gran peso en la política texana, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (ex Twitter) reconociendo el triunfo de su adversario político.
"Los votantes han hablado, y quiero extender mis felicitaciones a James Talarico por su elección al Senado de EE.UU.", expresó Cornyn. En un gesto de civilidad democrática, el senador saliente agregó: "Espero con interés conocerlo y ofrecer mi asistencia con su transición mientras se prepara para servir a los tejanos en el Senado de EE.UU.".
El triunfo de Talarico representa un duro golpe para el oficialismo y resulta una pieza clave para las aspiraciones del Partido Demócrata de dominar la Cámara Alta en Washington.
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