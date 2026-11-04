James Talarico ganó en Texas y rompió la hegemonía de los republicanos

"Los votantes han hablado, y quiero extender mis felicitaciones a James Talarico por su elección al Senado de EE.UU.", expresó Cornyn. En un gesto de civilidad democrática, el senador saliente agregó: "Espero con interés conocerlo y ofrecer mi asistencia con su transición mientras se prepara para servir a los tejanos en el Senado de EE.UU.".